A hajrát jobban bírta Kaposváron a száz pont fölé jutó Körmend a férfi kosárlabda NB I-ben
Az első félidő végig szoros csatát hozott, a nagyszünetre a Kaposvár mehetett hétpontos előnnyel. A harmadik negyedben átvette a vezetést a Körmend, de eltávolodni ellenfelétől csak a záró játékrész során tudott hét pontra, ám a hazaiak ezt követően még egyenlítettek. A vendégek aztán 86–86 után egy 13–2-es rohanással eldöntötték a találkozót, és győzelmet arattak idegenben. 95–106
A mérkőzés hajrája
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
5. FORDULÓ
Kometa-KVGY Kaposvári KK–Egis Körmend 95–106 (26–27, 32–24, 15–26, 22–29)
Részletes jegyzőkönyv később.
KÉSŐBB
18.00: SZTE-Szedeák–Alba Fehérvár
18.00: MVM-OSE Lions–Sopron KC
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–DEAC
18.00: Atomerőmű SE–Zalakerámia ZTE KK
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Endo Plus Service-Honvéd 85–68
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NKA Universitas Pécs 77–72
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Szolnok
|5
|5
|–
|456–372
|1.000
|10
|2. Sopron
|4
|3
|1
|357–326
|0.875
|7
|3. Szombathely
|4
|3
|1
|333–321
|0.875
|7
|4. Honvéd
|5
|3
|2
|427–399
|0.800
|8
|5. Fehérvár
|4
|2
|2
|395–384
|0.750
|6
|6. Oroszlány
|4
|2
|2
|342–344
|0.750
|6
|7. Debrecen
|4
|2
|2
|334–354
|0.750
|6
|8. Szeged
|4
|2
|2
|291–324
|0.750
|6
|9. Kaposvár
|5
|2
|3
|467–469
|0.700
|7
|10. Körmend
|5
|2
|3
|449–480
|0.700
|7
|11. Kecskemét
|5
|2
|3
|412–452
|0.700
|7
|12. Zalaegerszeg
|4
|1
|3
|340–341
|0.625
|5
|13. Paks
|4
|1
|3
|357–370
|0.625
|5
|14. Pécs
|5
|1
|4
|404–428
|0.600
|6
|Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.