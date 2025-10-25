A hajrát jobban bírta Kaposváron a száz pont fölé jutó Körmend a férfi kosárlabda NB I-ben

Az első félidő végig szoros csatát hozott, a nagyszünetre a Kaposvár mehetett hétpontos előnnyel. A harmadik negyedben átvette a vezetést a Körmend, de eltávolodni ellenfelétől csak a záró játékrész során tudott hét pontra, ám a hazaiak ezt követően még egyenlítettek. A vendégek aztán 86–86 után egy 13–2-es rohanással eldöntötték a találkozót, és győzelmet arattak idegenben. 95–106

A mérkőzés hajrája

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

5. FORDULÓ

Kometa-KVGY Kaposvári KK–Egis Körmend 95–106 (26–27, 32–24, 15–26, 22–29)

Részletes jegyzőkönyv később.

KÉSŐBB

18.00: SZTE-Szedeák–Alba Fehérvár

18.00: MVM-OSE Lions–Sopron KC

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–DEAC

18.00: Atomerőmű SE–Zalakerámia ZTE KK

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Endo Plus Service-Honvéd 85–68

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NKA Universitas Pécs 77–72