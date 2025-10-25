Nemzeti Sportrádió

A hajrát jobban bírta Kaposváron a száz pont fölé jutó Körmend a férfi kosárlabda NB I-ben

2025.10.25. 17:42
Ferencz Csaba 18 ponttal járult hozzá a Körmend győzelméhez (Fotó: MKOSZ, archív)
A férfi kosárlabda NB I 5. fordulójában a Körmend 11 pontos különbséggel nyert a Kaposvár otthonában.

Az első félidő végig szoros csatát hozott, a nagyszünetre a Kaposvár mehetett hétpontos előnnyel. A harmadik negyedben átvette a vezetést a Körmend, de eltávolodni ellenfelétől csak a záró játékrész során tudott hét pontra, ám a hazaiak ezt követően még egyenlítettek. A vendégek aztán 86–86 után egy 13–2-es rohanással eldöntötték a találkozót, és győzelmet arattak idegenben. 95–106

A mérkőzés hajrája

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
5. FORDULÓ
Kometa-KVGY Kaposvári KK–Egis Körmend 95–106 (26–27, 32–24, 15–26, 22–29)
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatívP
  1. Szolnok55456–3721.00010
  2. Sopron431357–3260.8757
  3. Szombathely431333–3210.8757
  4. Honvéd532427–3990.8008
  5. Fehérvár422395–3840.7506
  6. Oroszlány422342–3440.7506
  7. Debrecen422334–3540.7506
  8. Szeged422291–3240.7506
  9. Kaposvár523467–4690.7007
10. Körmend523449–4800.7007
11. Kecskemét523412–4520.7007
12. Zalaegerszeg413340–3410.6255
13. Paks413357–3700.6255
14. Pécs514404–4280.6006
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

 

