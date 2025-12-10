Nemzeti Sportrádió

Kerékpár: a Lidl-Treknél folytatja a főzést Szász-Kolumbán Attila

2025.12.10. 11:58
A Lidl-Treknél a bevásárlással biztosan nem lesz gondja Szász-Kolumbán Attilának (Fotó: bama.hu)
Az elmúlt három évben a Cofidis profi országúti kerékpároscsapatánál dolgozó szakács, Szász-Kolumbán Attila a jövő évtől a Lidl-Trek istállónál gondoskodik majd a kerékpárosok étkezéséről – adta hírül a szakács lakáséttermének közösségi oldala.

Szász-Kolumbán Attila 2023-ban került szakácsként a Cofidis profi országúti kerékpároscsapatához, s az elmúlt három idény során számtalan versenyen főzött a kerékpárosokra – általános megelégedettségre. 

Három év után viszont eljött a váltás ideje, Szász-Kolumbán Attila a 2026-os idényben pedig már Lidl-Trek konyhájában gondoskodik majd a kerékpárosok étkezéséről – számolt be róla a szakács siklósi lakáséttermének közösségi oldala. A bejegyzésből az is kiderült, hogy decemberben már új csapatával edzőtáborozik, s persze elsőre talán furcsa lehet, hogy egy szakács edzőtáborba megy, de a következő idényre készülő kerékpárosoknak ebben az időszakban is kiemelten fontos a megfelelő táplálkozás.

A szászrégeni születésű Szász-Kolumbán az első magyar szakács, aki a profi bringások világába bekerült, az elmúlt években a világ legnagyobb versenyein dolgozott a Cofidisszel – többek között a Tour de France-on, a Vuelta a Espanán és a Katalán körversenyen felelt az istálló bringásainak táplálkozásáért –, előtte közel 20 éven keresztül egy olaszországi szállodában főzött.  

 

 

