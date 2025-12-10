Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: hat magyar gól a Francia Kupában

2025.12.10. 09:55
Ónodi-Jánoskúti Máté (Fotó: facebook.com/USAMNimesGard)
Francia Kupa Ónodi-Jánoskúti Máté Szűcs Bence
A Dunkerque 35–33-ra nyert a Saintes otthonában, míg a Nimes Gard 35–20-ra győzött a Massy Essonne vendégeként a Francia Kupa nyolcaddöntőjében, Szűcs Bence és Ónodi-Jánoskúti Máté egyaránt háromszor volt eredményes.

Szűcs Bence és Ónodi-Jánoskúti Máté is három gólt szerzett a férfi kézilabda Francia Kupa nyolcaddöntőjében. A szövetség honlapja szerint kedden Szűcs csapata, az USDK Dunkerque 35–33-ra nyert a Saintes US HB otthonában. Az Ónodi-Jánoskútit foglalkoztató USAM Nimes Gard 35–20-ra győzött a Massy Essonne HB vendégeként.

Bognár Alex egy gólt lőtt az RK Celje PL együttesében, amely 40–21-re nyert a DRS Sebastjana Sovica otthonában a Szlovén Kupa negyeddöntőjében.

 

