Európai kézilabdaligák: hat magyar gól a Francia Kupában

Szűcs Bence és Ónodi-Jánoskúti Máté is három gólt szerzett a férfi kézilabda Francia Kupa nyolcaddöntőjében. A szövetség honlapja szerint kedden Szűcs csapata, az USDK Dunkerque 35–33-ra nyert a Saintes US HB otthonában. Az Ónodi-Jánoskútit foglalkoztató USAM Nimes Gard 35–20-ra győzött a Massy Essonne HB vendégeként.

Bognár Alex egy gólt lőtt az RK Celje PL együttesében, amely 40–21-re nyert a DRS Sebastjana Sovica otthonában a Szlovén Kupa negyeddöntőjében.