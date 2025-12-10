NS-képeslap: megszépült, korszerűbb lett a tápiószentmártoni sporttelep

Csodálatos környezetben fogadhatja ellenfeleit a Pest vármegye első osztályában szereplő tápiószentmártoni Aranyszarvas SE. A csaknem tíz éve folyamatosan fejlődő, szépülő Aranyszarvas Sporttelep felújítására, korszerűsítésére csaknem 800 millió forintot fordíthattak a nagyközség sportéletének irányítói. A forrást állami támogatásokból, az MLSZ által biztosított pályázatok útján elnyerhető pénzekből finanszírozták, s ennek tulajdonítható, hogy ma már egy füves centerpályán, egy nagy méretű műfüves pályán, két 60x40-es füves edzőpályán és egy 40x20-as, palánkkal ellátott műfüves pályán gyakorolhatnak az egyesületben futballozók.

Szinte példa nélküli a vármegyében, hogy az Aranyszarvas SE az óvodás focistáktól a felnőttekig valamennyi korosztályban versenyeztet csapatokat, sőt női együttessel is büszkélkedhet. A korábban az NB III-ban is megforduló csapat jelenleg a 13. helyen áll a tabellán, ám a létesítmények, beleértve az öltözőket is, már most megfelelnek az NB III-as, sőt az NB II-es követelményeknek. A helyiek azonban nemcsak a korszerű létesítményre büszkék, hanem arra is, hogy márciusban a település adhatott otthont a Magyarország–Törökország U15-ös felkészülési mérkőzésnek.