Megszűnik a Karcag Cycling ÉPKAR kerékpárcsapat

„A Karcag Cycling a jelenlegi szezon lezárását követően befejezi működését. A döntés hátterében nem szakmai, hanem financiális okok állnak. A keserű elhatározás annak ellenére következett be, hogy a Karcagi Sport Egyesület és a jelenlegi szponzorok mindent megtettek a csapat fennmaradásáért” – jelentette be közösségi oldalán a kontinentális bejegyzésű kerékpárcsapat, amely szerint az elmúlt hónapokban intenzív egyeztetések folytak annak érdekében, hogy a projekt hosszú távon is stabil alapokra kerüljön. Mindezek ellenére nem sikerült olyan mértékű anyagi forrást bevonni, amely biztosítani tudta volna a professzionális működést az elkövetkezendő években.

„A Karcag Cycling nem csupán egy sportcsapat volt, hanem Karcag városának egyik kiemelkedő sportszakmai projektje. Az egylet meghatározó szereplője volt a hazai és a nemzetközi versenyeknek, fiatal tehetségeknek biztosított fejlődési lehetőséget, és hozzájárult ahhoz, hogy a város neve a kerékpáros sportágban is ismertté váljon” – emelte ki a bejegyzés, hozzáfűzve: minden érintett a végsőkig kitartott a csapat megmentése mellett.

„A realitások azonban azt mutatták, hogy megfelelő gazdasági háttér nélkül egy ilyen szintű sportszakmai projekt felelősen nem tartható fenn, A csapat megszűnése nem kudarc, hanem egy becsülettel végigvitt fejezet lezárása. A csapat tagjai, szakmai stábja és támogatói olyan örökséget hagynak maguk után, amely hosszú távon is meghatározó marad a sportéletben” – áll a bejegyzésben.

A 2025-ös országúti idényben három magyar csapat, az Epronex-Hungary, a Karcag Cycling ÉPKAR, valamint a United Shipping szerepelt kontinentális istállóként, ez a harmadik szint a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnél (UCI). Ezen a szinten egyedül a Team United Shipping folytatja, mivel az Epronex november elején bejelentette, hogy 2026-ra nem tudta előteremteni a működéshez szükséges anyagi feltételeket, így a Karcaghoz hasonlóan megszűnik. A magyar névadó szponzorral rendelkező, de idén még olasz bejegyzésű MBH Bank Ballan CSB szintet lépve a következő szezontól már Pro Team besorolású lesz, és magyar színekben fog szerepelni.