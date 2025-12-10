NBA-kupa: a Magic és a Knicks bejutott az elődöntőbe

Az Orlando Magicet Desmond Bane vezette diadalra: az irányító hat triplát süllyesztett el, és 37 ponttal zárta a Miami Heat elleni 117–108-as sikert. Bane mellé Jalen Suggs (20 pont) és Paolo Banchero (18 pont) is hatékonyan csatlakozott, így az alapszakaszban első kiemelt floridaiak magabiztosan jutottak a négy közé.

Később a New York Knicks is megtette a magáét: Jalen Brunson parádés kezdéssel, 20 ponttal már az első negyedben megalapozta a Toronto Raptors elleni győzelmet, végül 35 ponttal fejezte be a találkozót. A Knicks 117–101-re múlta felül a kanadaiakat, így megőrizte remek formáját: sorozatban negyedszer, az elmúlt kilenc meccsből pedig nyolcadszor győzött.

A Magic–Knicks elődöntőt szombaton rendezik Las Vegasban, a tét pedig a döntőbe jutás lesz az NBA-kupa első kiírásában.

NBA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Orlando Magic–Miami Heat 117–108

Toronto Raptors–New York Knicks 101–117