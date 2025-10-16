Óriási hajrát produkált az előző kiírás bronzérmese; a címvédő simán nyert a férfi kosár Euroligában

A Dubai 6–0-val kezdett, majd elhúzott 13 ponttal, ám a második negyed végén és a harmadik játékrész nagy részében már a Barcelonánál volt az előny. A záró etap 63–63-nál az arab emírségekbeli csapat csinált egy 10–0-s rohamot, és innen már nem engedte ki a kezéből a győzelmet. 83–78

Az első félidő a Zalgiris Kaunasé volt, amely 16 ponttal is vezetett a második negyedben, ám a Milan a nagyszünetre ledolgozta a hátrányát. A harmadik játékrész szorosan alakult, majd az utolsó negyedben folyamatosan nőtt az olaszok előnye, akik 11 pontos sikert arattak. 78–89

A címvédő Fenerbahce a gyenge első negyed után fordított, majd folyamatosan növelte előnyét, ami a harmadik játékrész végén már 16 pontos is volt. Ezt követően volt 26 pont is a különbség, ebből a hátrányból a Bayern München faragni tudott, így a csúfos vereséget legalább elkerülte. 88–73

Az előző kiírás bronzérmese, az Olympiakosz szoros meccset játszott Belgrádban, a Maccabi Tel-Aviv vendégeként. Sokáig egyik fél sem tudott nagy előnyt kiépíteni, ám a negyedik negyedben az izraeliek elhúztak 13 pontra, és ekkor már csak öt perc volt hátra. A görögök óriásit melóztak, és egy 18–4-es hajrával megfordították a mérkőzést – a 18 pontból a szerb Nikola Milutinov tízet szerzett, így a bolgár Szasa Vezenkovval egyetemben 23 pontig jutott a meccsen. 94–95

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Barcelona (spanyol) 83–78 (24–15, 9–19, 25–22, 25–22)

Zalgiris Kaunas (litván)–Milan (olasz) 78–89 (21–13, 21–26, 19–24, 17–26)

Fenerbahce (török)–Bayern München (német) 88–73 (14–20, 23–12, 25–14, 26–27)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Olympiakosz (görög) 94–95 (24–22, 24–18, 22–25, 24–30)

TABELLA ITT!