Férfi kosár: a rutin mellé épül be a fiatalság a válogatottban
Furcsa az Arena Savaria, amikor csak néhányan mozognak, dolgoznak benne, nem szól a lelátóról a hangos ének, moraj, a hatalmas térben viszont így is felerősödnek a hangok.
A magyar válogatott sajtónyilvános edzése előtt húsz perccel még nem sok minden utalt arra, hogy a szakmai stáb tréninget vezényel majd a világbajnoki selejtezősorozat nyitányára készülő magyar csapatnak, mindössze Tanai Zoltán, a válogatott egyik masszőre készítette be a kispad melletti asztalra az ásványvizeket, vitaminos italokat.
Kicsit hátrébb egy paravánt állítottak fel, hivatalos fotózáson kellett itt jelentkezniük a játékosoknak, akik nagyon csendesen érkeztek a csarnokba, mindössze a technikai vezető Plézer Gábor volt erélyesebb, hiszen ő terelgette Golomán Györgyéket a fényképezőgép elé.
A munka sem volt sokkal harsányabb, a mieink a figurákat vették át támadásban, általában Gasper Okorn vagy segítője, Milos Konakov adta némileg hangosabban az instrukciókat, de nagyon fegyelmezettnek tűnt a társaság.
„A rutinosabb és a fiatalabb játékosok elegyét láthatjuk most, akadnak újoncok is, akiket szerettünk volna megnézni – mondta a szlovén szövetségi kapitány. – Egyszerűen nem tehetjük meg, hogy csak a jelenre gondoljunk, látni kell, hogy folyamatosan változni fog a keret, és meg kell találnunk azokat az embereket, akik segíteni tudnak és megfelelnek a nemzetközi elvárásoknak. Az ideális helyzet az lenne, hogy sikerül továbblépnünk a vébéselejtező első csoportköréből, hogy újabb éles, kemény meccseket vívjunk, majd sikerrel vegyük az Eb-kvalifikációt, mert a legfontosabb cél a 2029-es Eb. Muszáj ezt szem előtt tartani, folyamatosan építkezni kell, az első két meccsen megnézzük, ebben a szerkezetben hogy működik a csapat, de sokat nem kísérletezhetünk.”
A keretből tíz év után maradt ki a Falco 30 esztendős hátvédje, Váradi Benedek, akivel Gasper Okorn leült beszélgetni, és elmondta, hogy irányító poszton Somogyi Ádám és Pongó Marcell előrébb áll a sorban, de természetesen a kapu nem zárult be a rutinos szombathelyi játékos előtt. A keret szombat óta folyamatosan bővül, Lukács Norbert például kedd hajnalban esett be, hiszen hétfőn még az orosz Nyizsnyij Novgorod színeiben lépett pályára a Jekatyerinburg otthonában, aztán Dubai érintésével repült Magyarországra. Nate Reuvers pedig szerdán jön meg, mert kedd este még a lapzártánk után véget érő Bayern München elleni Euroliga-meccsen kellett szerepelnie klubcsapatában, a Valenciában.
A válogatottnál persze megszokták már, hogy kevés idő van a fontos meccsek előtt az összetartásra, de kedden is úgy tűnt, a felkészülésre szánt napokat igyekszik a lehető legjobban kihasználni az Okorn-legénység.
Remélhetőleg ennek a pályán is lesz eredménye, nagyon kellene legalább egy győzelem a finnek és a belgák elleni két ütközetből.
|Filipovity Péter, a válogatott erőcsatára: A kisebb feladatokat kell végrehajtanom
– Hogy érzi magát újoncként a válogatottban?
– A nyáron tért vissza az Egyesült Államokból Kaposvárra. Gondolta volna, hogy ilyen gyorsan megkapja a lehetőséget Gasper Okorntól?
– Gasper Okorn viszont valamennyire másabb iskolát képvisel.
– Leült a kapitánnyal beszélgetni, hogy mit vár el öntől?
– Mire lehet képes a válogatott a vébéselejtező első körében?
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Benke Szilárd (Atomerőmű SE), Cseh Botond (SZTE-Szedeák), Filipovity Péter (Kometa-KVGY Kaposvári KK), Flasár Zalán (Sopron KC), Golomán György (Hiopos Lleida, Spanyolország), Lukács Norbert (BC Nizsnyij Novgorod, Oroszország), Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs), Pallai Tamás (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Nate Reuvers (Valencia Basket, Spanyolország), Somogyi Ádám (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Tanoh Dez András (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Valerio-Bodon Vincent (Endo Plus Service-Honvéd), Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár)
A MAGYAR CSAPAT MENETRENDJE
november 28., 18.00: Magyarország–Finnország, Szombathely
december 1., 20.30: Belgium–Magyarország, Mons
2026. február 27.: Magyarország–Franciaország
2026. március 1.: Franciaország–Magyarország
2026. július 3.: Finnország–Magyarország
2026. július 6.: Magyarország–Belgium