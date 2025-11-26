Férfi kosár: a rutin mellé épül be a fiatalság a válogatottban

Furcsa az Arena Savaria, amikor csak néhányan mozognak, dolgoznak benne, nem szól a lelátóról a hangos ének, moraj, a hatalmas térben viszont így is felerősödnek a hangok.

A magyar válogatott sajtónyilvános edzése előtt húsz perccel még nem sok minden utalt arra, hogy a szakmai stáb tréninget vezényel majd a világbajnoki selejtezősorozat nyitányára készülő magyar csapatnak, mindössze Tanai Zoltán, a válogatott egyik masszőre készítette be a kispad melletti asztalra az ásványvizeket, vitaminos italokat.

Kicsit hátrébb egy paravánt állítottak fel, hivatalos fotózáson kellett itt jelentkezniük a játékosoknak, akik nagyon csendesen érkeztek a csarnokba, mindössze a technikai vezető Plézer Gábor volt erélyesebb, hiszen ő terelgette Golomán Györgyéket a fényképezőgép elé.

A munka sem volt sokkal harsányabb, a mieink a figurákat vették át támadásban, általában Gasper Okorn vagy segítője, Milos Konakov adta némileg hangosabban az instrukciókat, de nagyon fegyelmezettnek tűnt a társaság.

„A rutinosabb és a fiatalabb játékosok elegyét láthatjuk most, akadnak újoncok is, akiket szerettünk volna megnézni – mondta a szlovén szövetségi kapitány. – Egyszerűen nem tehetjük meg, hogy csak a jelenre gondoljunk, látni kell, hogy folyamatosan változni fog a keret, és meg kell találnunk azokat az embereket, akik segíteni tudnak és megfelelnek a nemzetközi elvárásoknak. Az ideális helyzet az lenne, hogy sikerül továbblépnünk a vébéselejtező első csoportköréből, hogy újabb éles, kemény meccseket vívjunk, majd sikerrel vegyük az Eb-kvalifikációt, mert a legfontosabb cél a 2029-es Eb. Muszáj ezt szem előtt tartani, folyamatosan építkezni kell, az első két meccsen megnézzük, ebben a szerkezetben hogy működik a csapat, de sokat nem kísérletezhetünk.”

A keretből tíz év után maradt ki a Falco 30 esztendős hátvédje, Váradi Benedek, akivel Gasper Okorn leült beszélgetni, és elmondta, hogy irányító poszton Somogyi Ádám és Pongó Marcell előrébb áll a sorban, de természetesen a kapu nem zárult be a rutinos szombathelyi játékos előtt. A keret szombat óta folyamatosan bővül, Lukács Norbert például kedd hajnalban esett be, hiszen hétfőn még az orosz Nyizsnyij Novgorod színeiben lépett pályára a Jekatyerinburg otthonában, aztán Dubai érintésével repült Magyarországra. Nate Reuvers pedig szerdán jön meg, mert kedd este még a lapzártánk után véget érő Bayern München elleni Euroliga-meccsen kellett szerepelnie klubcsapatában, a Valenciában.

A válogatottnál persze megszokták már, hogy kevés idő van a fontos meccsek előtt az összetartásra, de kedden is úgy tűnt, a felkészülésre szánt napokat igyekszik a lehető legjobban kihasználni az Okorn-legénység.

Remélhetőleg ennek a pályán is lesz eredménye, nagyon kellene legalább egy győzelem a finnek és a belgák elleni két ütközetből.

Filipovity Péter, a válogatott erőcsatára: A kisebb feladatokat kell végrehajtanom – Hogy érzi magát újoncként a válogatottban?

– Valóban első alkalommal vagyok itt, de nagyon jól érzem magam. Mindenkit ismertem, többen is akadnak, akikkel még az utánpótlás-válogatottban játszottam együtt, a beilleszkedés simán ment. – A nyáron tért vissza az Egyesült Államokból Kaposvárra. Gondolta volna, hogy ilyen gyorsan megkapja a lehetőséget Gasper Okorntól?

– Ebben reménykedtem, amihez kellett, hogy meg tudtam magam mutatni a magyar bajnokságban. A liga természetesen más stílusú, mint az amerikai egyetemi bajnokság, de Kaposváron próbálunk az ottanihoz hasonlóan játszani, nagy tempót diktálunk, amolyan „futunk és dobunk” stílus érvényesül, és azt hiszem, ez fekszik is nekem, jól érzem magam a rendszerben. – Gasper Okorn viszont valamennyire másabb iskolát képvisel.

– Szerintem ő is szeretne most gyorsabban játszani. Van egy szerkezet, egy alap, amire építkezünk, én úgy jöttem ide, hogy a kisebb feladatokat végrehajtsam, ahhoz, hogy megalapozzam a helyem, elsősorban védekeznem, lepattanóznom kell. – Leült a kapitánnyal beszélgetni, hogy mit vár el öntől?

– Arról beszéltünk, hogy milyen pozícióban kaphatok szerepet, jelen állás szerint ez a négyes lesz, de Kaposváron is ugyanezen a poszton szerepelek. – Mire lehet képes a válogatott a vébéselejtező első körében?

– Én az első két meccsről beszélnék, amelyeket szeretnénk megnyerni. A finneket és a belgákat is le akarjuk győzni, az egész csapat ezzel a mentalitással készül.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Benke Szilárd (Atomerőmű SE), Cseh Botond (SZTE-Szedeák), Filipovity Péter (Kometa-KVGY Kaposvári KK), Flasár Zalán (Sopron KC), Golomán György (Hiopos Lleida, Spanyolország), Lukács Norbert (BC Nizsnyij Novgorod, Oroszország), Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs), Pallai Tamás (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Nate Reuvers (Valencia Basket, Spanyolország), Somogyi Ádám (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Tanoh Dez András (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Valerio-Bodon Vincent (Endo Plus Service-Honvéd), Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár)

A MAGYAR CSAPAT MENETRENDJE

november 28., 18.00: Magyarország–Finnország, Szombathely

december 1., 20.30: Belgium–Magyarország, Mons

2026. február 27.: Magyarország–Franciaország

2026. március 1.: Franciaország–Magyarország

2026. július 3.: Finnország–Magyarország

2026. július 6.: Magyarország–Belgium