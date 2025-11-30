Somogyi Ádám: Tudunk ennél is jobban játszani

Tökéletes élességgel vágott bele a finnek elleni világbajnoki selejtezőbe a magyar válogatott Szombathelyen, állva hagyta Európa-bajnoki negyedik helyezett ellenfelét, amely egyetlen másodpercig sem vezetett. Persze a legnagyobb sztárjukat, az NBA-s Utah Jazzben profiskodó Lauri Markkanent nem vethették be a vendégek, de szó sem volt arról, hogy a B-csapattal érkeztek volna hozzánk. Nálunk is akadt fontos hiányzó, a spanyol élvonalban szereplő Golomán György, aki Belgiumban sem játszhat majd a mieink hétfői mérkőzésén. Kérdéses a szereplése a pénteki meccs első negyedében megsérülő rutinos Vojvoda Dávidnak is, valószínűbb, hogy nem juthat majd szóhoz, mint hogy igen. Együttesünk három legjobbja a 89–82-es siker alkalmával Perl Zoltán, a honosított Nate Reuvers és a Szolnok irányítója, Somogyi Ádám volt, őt kérdeztük.

„Először is szeretném megköszönni a szurkolóknak a hangulatot, amit teremtettek, igyekeztünk mindent megtenni, hogy őket is bevonjuk a meccsbe, és olyan ritmust adjunk a játéknak, olyan nyomást helyezzünk a finnekre, amihez nem szokhattak hozzá a drukkereink – mondta a 11 pontot, hat gólpasszt és öt lepattanót jegyző játékmester. – Ez is volt a siker alapja, az elsőtől az utolsó percig egész pályán letámadtuk őket, és támadásban is lendületes, labdamozgatós kosárlabdát játszottunk, ezzel óriási csapatgyőzelmet szereztünk, az egyik legnagyobbat az elmúlt évekből.”

Somogyi hozzátette, a második félidőben a finnek változtattak a védekezésükön, míg mi egy kicsit passzívan támadtunk, agresszívabbnak kellett volna lennünk, és továbbra is megmutatni a gyilkos ösztönt, mint amikor húsz ponttal jártunk előrébb. Ettől függetlenül a győzelmet nem kell magyarázni, az igazán fájó fordulat nem következett be. Beszélgetőpartnerünk több játékostársát is megdicsérte, külön kiemelte Pongó Marcell védőmunkáját.

„Elemeztük a finnek védekezését és támadásban egy rugóra járt az agyunk, igyekeztünk megbüntetni és kihasználni a védekezésük gyenge pontjait, ezt az első félidőben sikerrel meg is tettük – folytatta értékelését a 25 éves játékmester. – Tudunk ennél is jobban játszani, bízunk benne, hogy a későbbiekben ez meg is látszik majd. Nagyon kellett a magyar kosárlabdának egy ilyen győzelem, de nem vagyunk megelégedve ezzel. Életemben először játszottam a finnek ellen, egy játékosukkal vagyok jóban, Alex Madsennel, vele beszélgettem is a meccs előtt, nem éreztem, hogy lebecsültek volna minket, viszont biztosan meglepődtek, hogy ilyen kosárlabdát is képesek vagyunk bemutatni.”

Futós, ugyanakkor szervezett és kontrollált játék volt a magyar válogatott célja, ami korábban nem mindig volt jellemző a mieinkre, ugyanakkor Somogyi Ádám hangsúlyozta, amikor rosszul megy a szekér, akkor sem annyira rossz a csapat, amennyire érződik, és megfordítva, amikor jobban megy az együttesnek, akkor sem annyira jó, amennyire annak látszik. Nem szabad megrettenni attól, hogy túl mélyen vagy éppen túl magasan vagyunk, ugyanazzal a hozzáállással kell tovább dolgozni, készülni és a lehető legjobb eredményre koncentrálni. Hétfőn már jön a következő fellépés, Belgium lesz a házigazda, amely a 18. lett az idei Európa-bajnokságon.

„Vedran Bosniccsal, szolnoki edzőmmel beszéltünk már róluk (a bosnyák szakember hat éven át edzette a belga Mons csapatát, ahol a mieink játszanak majd – a szerk.), ő ismeri a belgák szövetségi kapitányát, tudja, min alapszik a védekezésük, úgyhogy felkészülünk abból is. Fizikailag nagyon erősek, sok atletikus játékosuk van és egyértelmű, nem feltartott kézzel, hanem késsel a szánkban megyünk pályára” – zárt Somogyi.