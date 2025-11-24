Férfi kosárlabda: Magyarország 21. a világszövetség erősorrendjében a vb-selejtezők előtt

A bb1.hu szaklap híradása szerint a FIBA elemzője úgy vélekedett, hogy Gasper Okorn szövetségi kapitány együttese nehéz ellenfél lehet bárki számára.

„Két valódi, 20 pont feletti átlagra képes dobójuk is van Vojvoda Dávid és Perl Zoltán személyében, ott van Nate Reuvers és Golomán György magassága és atletikussága, valamint Benke Szilárd gyors kezei, amelyek valószínűleg a lopott labdák statisztikájának élére repítik majd őt az aktuális kvalifikációs időszak után” – közölte a FIBA szakírója. „De aki igazán letette a névjegyét mint Magyarország következő nagy reménysége, az Somogyi Ádám. A képzett irányító 25 éves, és elképesztő gólpasszokat osztogat nap mint nap a magyar bajnokságban, meccsenkénti 10-es átlaggal. Az utóbbi hét mérkőzéséből haton is 10 vagy annál több gólpasszt adott minden sorozatot figyelembe véve. Nem csoda, hogy segítségével a bajnok NHSZ-Szolnoki Olajbányász tíz meccs után is veretlen bajnokságban” – tette hozzá.

A vb-selejtezős csoportellenfelek közül Franciaország az 5., Finnország a 7., Belgium pedig a 24. helyen áll.

Az előselejtezőből a második helyen továbbjutott magyar csapat a G csoportban szerepel a vb-kvalifikációban, melynek első fordulójában, pénteken Finnországot látja vendégül Szombathelyen, három nappal később pedig Belgiumba lép pályára. A többi négy mérkőzésére jövőre kerül sor.

A négyes tagja még az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes Franciaország. A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között Katarban rendezik.

A MAGYAR CSAPAT MENETRENDJE

november 28., 18.00: Magyarország–Finnország, Szombathely

december 1., 20.30: Belgium–Magyarország, Mons

2026. február 27.: Magyarország–Franciaország

2026. március 1.: Franciaország–Magyarország

2026. július 3.: Finnország–Magyarország

2026. július 6.: Magyarország–Belgium

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Benke Szilárd (Atomerőmű SE), Cseh Botond (SZTE-Szedeák), Filipovity Péter (Kometa-KVGY Kaposvári KK), Flasár Zalán (Sopron KC), Golomán György (Hiopos Lleida, Spanyolország), Lukács Norbert (BC Nizsnyij Novgorod, Oroszország), Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs), Pallai Tamás (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Nate Reuvers (Valencia Basket, Spanyolország), Somogyi Ádám (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Tanoh Dez András (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Valerio-Bodon Vincent (Endo Plus Service-Honvéd), Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár)