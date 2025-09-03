Megsérült Bognár Kristóf válogatott kosárlabdázó könyöke

A vasi klub közösségi oldalának tájékoztatása szerint Bognár könyöke szombaton, a Slovan Bratislava otthonában lejátszott felkészülési mérkőzés harmadik percében sérült meg, amikor rosszul ért földet.

A vizsgálatok alapján nincs törés vagy szalagszakadás, ami ugyan enyhíti a helyzet súlyosságát, azonban a teljes felépüléshez körülbelül két hónap rehabilitációra lesz szükség.

A Falco KC szeptember 20-án Bulgáriában Bajnokok Ligája-selejtezőt játszik, egy héttel később pedig Oroszlányban kezdi meg szereplését az élvonal alapszakaszában.