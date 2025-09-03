Nemzeti Sportrádió

Megsérült Bognár Kristóf válogatott kosárlabdázó könyöke

Vágólapra másolva!
2025.09.03. 19:21
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
férfi kosárlabda NB I Bognár Kristóf Falco KC Szombathely
Könyöksérülés miatt hetekig nem léphet pályára Bognár Kristóf, a Falco KC Szombathely élvonalbeli kosárlabdacsapatának válogatott játékosa.

 

A vasi klub közösségi oldalának tájékoztatása szerint Bognár könyöke szombaton, a Slovan Bratislava otthonában lejátszott felkészülési mérkőzés harmadik percében sérült meg, amikor rosszul ért földet.

A vizsgálatok alapján nincs törés vagy szalagszakadás, ami ugyan enyhíti a helyzet súlyosságát, azonban a teljes felépüléshez körülbelül két hónap rehabilitációra lesz szükség.

A Falco KC szeptember 20-án Bulgáriában Bajnokok Ligája-selejtezőt játszik, egy héttel később pedig Oroszlányban kezdi meg szereplését az élvonal alapszakaszában.

 

férfi kosárlabda NB I Bognár Kristóf Falco KC Szombathely
Legfrissebb hírek

Isaiah Bigelow: Szeretem, amit csinálok

Kosárlabda
16 órája

Lluis Riera Martí: Versenyképes csapatot építünk Fehérváron

Kosárlabda
2025.08.03. 09:25

Elkészült a női és a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának sorsolása

Kosárlabda
2025.08.01. 16:24

Férfi kosárlabda NB I: amerikai hátvéddel lett teljes a DEAC kerete – hivatalos

Kosárlabda
2025.07.31. 16:52

Meghatározó játékos lenne Sopronban Kovács Benedek

Kosárlabda
2025.07.20. 11:44

Férfi kosárlabda NB I: a svéd bajnokság legjobbja Debrecenben folytatja pályafutását

Kosárlabda
2025.07.14. 15:53

Férfi kosárlabda NB I: amerikai kosarassal erősített a bajnok Szolnok

Kosárlabda
2025.07.14. 14:26

Bosnyák válogatottal erősített a bajnok szolnoki kosárcsapat

Kosárlabda
2025.07.09. 14:13
Ezek is érdekelhetik