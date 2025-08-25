Hatnapos 3x3-as kosárfesztivál keddtől Debrecenben



A program a cívisvárosi publikum számára újdonságnak számító – és a korosztályos világbajnokságokat és Európa-bajnokságokat felváltó – U21-es Nemzetek Ligájával indul, majd péntektől az elmúlt 11 évben már megszokott Women’s Series és World Tour-forduló zárja a hetet. Utóbbi sorozatokban pályára lép a jövő heti, koppenhágai Európa-bajnokságra készülő magyar női és férfi válogatott is Győr, illetve Debrecen néven.

A Kossuth téren emelt alkalmi arénában tartott hétfői sajtótájékoztatón Széles Diána alpolgármester kifejtette, hogy Debrecen és az augusztus végi 3x3-as események mára már egybeforrtak, s mindenki büszke rá, hogy a virágkarnevált követően rendre kosárlabdatornák vannak a Nagytemplom előtt.

„Amellett, hogy a városnak gazdaságilag és marketingszempontból is fontosak ezek a rendezvények, az sem elhanyagolható, hogy rengetegen kapnak kedvet a sportoláshoz és azon belül a kosárlabdához. A 3x3 lüktetése és az utcai sportokra jellemző imázsa miatt nagyon izgalmas a fiatalok számára, és nagy dolog, hogy ilyen hosszú idő óta része a város életének ez a sportesemény” – jelentette ki az alpolgármester.

Becsky István, a szervezőbizottság elnöke elmondta, hogy noha már csaknem negyven kosaras világverseny zajlott le a hajdúsági városban, az idei események szervezésének is ugyanolyan lelkesedéssel vágtak neki, mint a korábbiaknak.

„Bízunk benne, hogy a Nemzetek Ligája is tetszik majd a kilátogatóknak a már megszokott pénzdíjas versenyek mellett, melyeken a világ elitje csap össze egymással” – közölte, hozzátéve, rossz idő esetén az Oláh Gábor utcai Sportcsarnok lesz a helyszín.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 3x3-as rendezvényekre ingyenes a belépés.