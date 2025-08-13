Fiatal szlovén centert igazolt a Győr

A Magyar Kupa-ezüstérmes együttes szerdán a honlapján közölte, hogy két évre szóló megállapodást kötött a spanyol Valenciától érkező 22 éves játékossal, aki pályára lépett az idei Európa-bajnokságon.

Az előző bajnoki kiírásban negyedik helyezett Győr kerete gyakorlatilag teljesen átalakult a nyáron.

Távozott az egyaránt magyar válogatott Kiss Virág, Angyal Barbara, Dombai Réka, Wentzel Nóra és Cyesha Goree, a 3x3-as válogatott Bach Boglárka, továbbá az ausztrál Darcee Garbin és a lengyel Weronika Telenga.

Az előző szezon keretéből maradt Ács Luca, Dubei Debóra és Ruff-Nagy Dóra, visszatért az együtteshez Zsebe-Weninger Virág, illetve a héten érkezett két válogatott játékos is, az északmacedón Ilina Szelcova és a finn Helmi Tulonen.