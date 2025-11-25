Josepovits Kingát motiválja, hogy nagy ígéretnek tartják
– Tizenhárom ponttal mutatkozott be a válogatottban a csehek 82–56-os legyőzésekor. Maradéktalanul elégedetten pacsizott a többiekkel a befejezés után?
– Mondhatni, bár magamat ismerve valójában sohasem vagyok elégedett, ettől függetlenül nagyon jó érzés volt bemutatkozni a nemzeti csapatban – felelte a Nemzeti Sportnak Josepovits Kinga, az NKA Universitas Pécs ifjú centere.
– Utána az oroszok elleni két siker során is a pályán lehetett. Bár „csak” négy felkészülési mérkőzést nyertek meg Székesfehérváron, azért melengették a lelket ezek a győzelmek?
– Igen, abszolút, nagyszerű kiindulópont, hogy négy győzelemmel kezdtük el a felkészülést a világbajnoki selejtezőre.
– Mire volt a leginkább kíváncsi Völgyi Péter szövetségi kapitány és a stáb?
– Az edzésen gyakorolt figurákat, taktikát szerették volna viszontlátni, illetve figyelték az agresszivitásunkat is, és hogy mennyire működünk jól csapatként.
– Mit gondol a csehek és az oroszok játékerejéről?
– A csehek fiatalabbak voltak, nem teljes kerettel érkeztek, de azt éreztem, hogy lendületes csapat ellen játszunk, nem volt könnyű megtalálni a helyes tempót. Ők kevésbé voltak erősek fizikailag, mint az oroszok, akik gyorsan is játszottak, ám nagyon jól helytálltunk ellenük.
– Lát arra esélyt, hogy ott legyen a világbajnoki selejtezős keretben márciusban?
– Mindenképpen, és azt gondolom, minden magyar kosarasnak, így nekem is az az álmom, hogy magamra húzzam a válogatott mezt téthelyzetben. Nagyon boldog lennék, ha sikerülne, de akkor sem leszek elkeseredve, ha most még nem, csak évekkel később.
– Tizenhét évesen a sportág egyik nagy honi ígéretének tartják. Érzi ennek bármilyen pozitív vagy negatív hozadékát?
– Szoktam visszajelzéseket kapni erről, motiválnak ezek a kijelentések.
– Beszélt arról korábban, hogy a nyáron az U19-es világbajnokságon fontos tapasztalatokat szerzett. Teljesen hozzászokott már a felnőttkosárlabdához?
– Nem mondanám, hogy teljesen, de jó úton járok. A bajnokságban és az Európa-kupában is kapok lehetőséget, egyre jobban hozzászokom, de még nem sikerült száz százalékig. Sokkal összetettebb a játék, sok mindenre kell figyelni.
– Augusztusban Manchesterben járt az NBA és a FIBA közös tehetségkutató táborában. Milyen élményekkel gazdagodott? Kapott fontos visszaigazolást a neves szakemberektől?
– Teljes mértékben, hihetetlenül jó érzés volt, hogy Európa tehetségeivel játszottam együtt és neves edzők adtak nekem tanácsokat. Az első néhány napban többállomásos edzéseink voltak, körbeforogtunk és mindig más edző vagy híres játékos foglalkozott velünk. A tréning végén rövidebb öt az öt elleni játék zajlott, ám akadt olyan edzés is, amelyen a meccs végi éles szituációkkal foglalkoztunk, például amikor már csak néhány másodperc van hátra, maradt felhasználható faultod, és hogy mit kell csinálni ilyenkor. Elemeztük és tanultuk a játékot.
– Milyen a közös munka Djokics Zseljkóval, hazánk egyik legtapasztaltabb és legjobb edzőjével Pécsen?
– Nagyon örülök, hogy a keze alá kerültem, mert olyan szempontból nézi a sportágat, hogy minden apróságra oda kell figyelni, minden fontos lehet, még az elzárások szöge is. Nálam is megváltoztatja, hogyan nézek a kosárlabdára, és nagyon hálás vagyok, hogy lehetőséget kapok a többi fiatallal együtt.
– Miben kell a leginkább fejlődnie?
– Fizikailag erősödnöm kell, a kosárlabdát tekintve meg abban, hogy mindent pontosan csináljak, értsem a játékot és automatikusan menjenek az alapelemek.
– Segít, hogy magasposzton a Pécset erősíti a klasszis center, a cseh Julia Reisingerová is?
– Persze, az is hozzájárul a fejlődésemhez, hogy nap mint nap vele edzhetek. Nézem, ahogyan játszik, ellesek néhány mozdulatot, hiszen sokkal tapasztaltabb nálam.
– Még veretlenek az évadban minden téren, de szombaton a DVTK-t látják vendégül. Mit vár a rangadótól?
– Feltétlenül azt szeretném, hogy megmutassuk, mennyit fejlődött a csapatunk és hogyan állunk most. Nagy boldogsággal töltene el, ha bizonyítanánk, esélyesek vagyunk a bajnokság megnyerésére.