Josepovits Kingát motiválja, hogy nagy ígéretnek tartják

– Tizenhárom ponttal mutatkozott be a válogatottban a csehek 82–56-os legyőzésekor. Maradéktalanul elégedetten pacsizott a többiekkel a befejezés után?

– Mondhatni, bár magamat ismerve valójában sohasem vagyok elégedett, ettől függetlenül nagyon jó érzés volt bemutatkozni a nemzeti csapatban – felelte a Nemzeti Sportnak Josepovits Kinga, az NKA Universitas Pécs ifjú centere.

– Utána az oroszok elleni két siker során is a pályán lehetett. Bár „csak” négy felkészülési mérkőzést nyertek meg Székesfehérváron, azért melengették a lelket ezek a győzelmek?

– Igen, abszolút, nagyszerű kiindulópont, hogy négy győzelemmel kezdtük el a felkészülést a világbajnoki selejtezőre.

– Mire volt a leginkább kíváncsi Völgyi Péter szövetségi kapitány és a stáb?

– Az edzésen gyakorolt figurákat, taktikát szerették volna viszontlátni, illetve figyelték az agresszivitásunkat is, és hogy mennyire működünk jól csapatként.

– Mit gondol a csehek és az oroszok játék­erejéről?

– A csehek fiatalabbak voltak, nem teljes kerettel érkeztek, de azt éreztem, hogy lendületes csapat ellen játszunk, nem volt könnyű megtalálni a helyes tempót. Ők kevésbé voltak erősek fizikailag, mint az oroszok, akik gyorsan is játszottak, ám nagyon jól helytálltunk ellenük.

– Lát arra esélyt, hogy ott legyen a világbajnoki selejtezős keretben márciusban?

– Mindenképpen, és azt gondolom, minden magyar kosarasnak, így nekem is az az álmom, hogy magamra húzzam a válogatott mezt téthelyzetben. Nagyon boldog lennék, ha sikerülne, de akkor sem leszek elkeseredve, ha most még nem, csak évekkel később.

– Tizenhét évesen a sportág egyik nagy honi ígéretének tartják. Érzi ennek bármilyen pozitív vagy negatív hozadékát?

– Szoktam visszajelzéseket kapni erről, motiválnak ezek a kijelentések.

– Beszélt arról korábban, hogy a nyáron az U19-es világbajnokságon fontos tapasztalatokat szerzett. Teljesen hozzászokott már a felnőttkosárlabdához?

– Nem mondanám, hogy teljesen, de jó úton járok. A bajnokságban és az Európa-kupában is kapok lehetőséget, egyre jobban hozzászokom, de még nem sikerült száz százalékig. Sokkal összetettebb a játék, sok mindenre kell figyelni.

– Augusztusban Manchesterben járt az NBA és a FIBA közös tehetségkutató táborában. Milyen élményekkel gazdagodott? Kapott fontos visszaigazolást a neves szakemberektől?

– Teljes mértékben, hihetetlenül jó érzés volt, hogy Európa tehetségeivel játszottam együtt és neves edzők adtak nekem tanácsokat. Az első néhány napban több­állomásos edzéseink voltak, körbeforogtunk és mindig más edző vagy híres játékos foglalkozott velünk. A tréning végén rövidebb öt az öt elleni játék zajlott, ám akadt olyan edzés is, amelyen a meccs végi éles szituációkkal foglalkoztunk, például amikor már csak néhány másodperc van hátra, maradt felhasználható faultod, és hogy mit kell csinálni ilyenkor. Elemeztük és tanultuk a játékot.

– Milyen a közös munka Djokics Zseljkóval, hazánk egyik legtapasztaltabb és legjobb edzőjével Pécsen?

– Nagyon örülök, hogy a keze alá kerültem, mert olyan szempontból nézi a sportágat, hogy minden apróságra oda kell figyelni, minden fontos lehet, még az elzárások szöge is. Nálam is megváltoztatja, hogyan nézek a kosárlabdára, és nagyon hálás vagyok, hogy lehetőséget kapok a többi fiatallal együtt.

– Miben kell a leginkább fejlődnie?

– Fizikailag erősödnöm kell, a kosárlabdát tekintve meg abban, hogy mindent pontosan csináljak, értsem a játékot és automatikusan menjenek az alapelemek.

– Segít, hogy magasposzton a Pécset erősíti a klasszis center, a cseh Julia Rei­singerová is?

– Persze, az is hozzájárul a fejlődésemhez, hogy nap mint nap vele edzhetek. Nézem, ahogyan játszik, ellesek néhány mozdulatot, hiszen sokkal tapasztaltabb nálam.

– Még veretlenek az évadban minden téren, de szombaton a DVTK-t látják vendégül. Mit vár a rangadótól?

– Feltétlenül azt szeretném, hogy megmutassuk, mennyit fejlődött a csapatunk és hogyan állunk most. Nagy boldogsággal töltene el, ha bizonyítanánk, esélyesek vagyunk a bajnokság megnyerésére.