A magyar női kosárlabda-válogatott felkészülési meccsen verte Oroszországot

Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese – amely a márciusi világbajnoki selejtezőre hangol – hétfő óta edzőtáborozik az MKOSZ létesítményében, ahol első két mérkőzésén magabiztosan verte a cseheket 68–42-re, illetve 82–56-ra. Csütörtökön a bő keretből válogatott a szakvezető, másnap pedig a fiatalok jutottak szóhoz. A kapitány már a felkészülés elején közölte, hogy a fehérvári találkozókon változatos felállásra lehet számítani, mivel figyelembe veszi a külföldön játszókat – akiket időben vissza kell engedni a klubjukhoz –, továbbá az Euroligában nagyobb terhelést kapó játékosokat is.

A harmadik meccsre ismét zárt kapuk mögött került sor, az ellenfél egy igazi „sötét ló” volt, mivel az ukrajnai háború miatt a nemzetközi szövetség 2022 márciusában kitiltotta az oroszokat a nemzetközi tornákról, így a többi csapathoz képest nehezebb róluk beszerezni az aktuális információkat. Annyi tudvalevő volt, hogy – miközben játékosaik a hazai bajnokságban edződnek – rendszeresen részt vesznek összetartásokon, és időnként vívnak nemzetközi meccseket, főként a környező ázsiai országokban.

A vasárnapi találkozót az ellenfél kezdte jobban, amelyet – noha hivatalos jegyárusítás nem volt – lelkes tábor biztatott, amely családtagokból, stábtagokból és ismerősökből állt. Az oroszok csaknem végig vezettek a nyitónegyedben, ám a folytatásban a hazai gárda egy 10–2-es rohammal fordított, és a második játékrészben sikerült hét ponton tartania riválisát. A nagyszünetig főként a diósgyőri Takács (korábbi nevén Bach) Boglárka és a szekszárdi Dombai Réka remekelt a magyar oldalon, ekkor 32–27 volt az állás.

Fordulás után Kányási Veronika tripláival ismét sikerült nyolc ponttal elhúzni, de az ellenfél a WNBA-ben is szereplő Anasztaszija Koszu révén felzárkózott, és a zárószakasz elején kiegyenlített (48–48). A vezetést azonban nem tudta átvenni, mivel a Görögországban légióskodó Takács-Kiss Virág szórta a kosarakat, és az orosz csapatnak már nem maradt esélye a fordításra. A házigazdák így mindhárom eddigi meccsüket megnyerték a szövetségi edzőközpontban.

„Nem törekedtünk különösebben az oroszok feltérképezésére, mivel korábban kaptunk egy névsort a lehetséges érkezőkről, most nemrég pedig egy teljesen másik listát” – nyilatkozta az MTI-nek Völgyi Péter. „Az látszott, hogy néhány hiányzójuk ellenére nagyon erősek a lepattanózásban, annak köszönhetően lett ismét szoros a meccs a harmadik negyedben. A három eddigi győzelmünkből egyértelműen ez a legértékesebb, remélem, holnap is sikerül velük egy jó meccset játszani” – tette hozzá.

A magyarok hétfőn 17 órakor ismét összecsapnak az oroszokkal Székesfehérváron, ugyancsak zárt kapus meccsen.

A válogatott tavaly augusztusban megnyerte Ruandában a világbajnoki előselejtezőt, ezzel jutott be a közvetlen kvalifikációba. A márciusi vb-selejtezőben Ausztrália, Kanada, Japán, Argentína és a házigazda Törökország ellen játssza csoportmérkőzéseit, a tornának Isztambul ad otthont. Három hatos csoportból – így az isztambuliból is – három, egyből pedig – melyben a kontinensbajnok belgák mellett a német együttes is ott lesz - az első két csapat jut ki a 2026. szeptember 4. és 13. közötti, berlini vb-re.

KOSÁRLABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Oroszország 70–61 (17–20, 15–7, 16–18, 22–16)

