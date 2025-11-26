Rekordot döntött a DKKA amerikai légiósa a női kosárlabda NB I-ben

A 24 éves légiós – aki első külföldi évét tölti Székesfehérváron – 47 ponttal vezette 103–86-os győzelemre csapatát a BKG-PRIMA Szigetszentmiklós ellen, és 64-es teljesítményindexszel zárt. Ez az úgynevezett VAL-érték az összes statisztikai mutatót (dobott pont, lepattanó, gólpassz, szerzett/eladott labda, kiharcolt személyi hiba, dobásblokkolás, rontott dobás) figyelembe veszi, és az adott játékos egész meccsen nyújtott teljesítményét jellemzi.
A DKKA szerdai tájékoztatása szerint az amerikai irányítónak 14 mezőnykísérlete talált utat a gyűrűbe, 13-szor harcolt ki személyi hibát, ami 17 büntetőt eredményezett – ebből 15-öt értékesített –, továbbá leszedett 7 lepattanót, valamint volt 6-6 gólpassza és szerzett labdája is. A 64-es VAL új rekord a női NB I történetében, korábban mindössze egyetlen kosaras volt képes 60 VAL fölé kerülni: a Sopron akkori légiósa, az orosz Okszana Zakaljuzsnaja 2003. február 15-én a MÁV NTE Nagykanizsa ellen 119–31-re megnyert mérkőzésen 37 pontig és 61-es VAL-ig jutott.
A férfiak mezőnyében a csúcsot Kálmán László (2005. november) és Wesley Channels (2015. október) tartja egyaránt 69-es VAL-lal.
|1. Sopron
8
8
–
742–460
1.000
16
|2. Pécs
8
8
–
703–452
1.000
16
|3. DVTK
8
8
–
675–436
1.000
16
|4. Szekszárd
8
5
3
591–544
0.813
13
|5. TFSE
8
5
3
600–559
0.813
13
|6. BEAC
8
4
4
478–583
0.750
12
|7. Győr
8
3
5
592–603
0.688
11
|8. Vasas
8
3
5
490–606
0.688
11
|9. Csata
8
2
6
537–556
0.625
10
|10. Dávid Kornél KA
8
2
6
596–776
0.625
10
|11. Cegléd
8
–
8
439–611
0.500
8
|12. Szigetszentmiklós
8
–
8
464–721
0.500
8