Rekordot döntött a DKKA amerikai légiósa a női kosárlabda NB I-ben

2025.11.26. 14:32
KK Deans 22 évvel ezelőtti rekordot döntött meg (Fotó: wbasket.hu)
Rekordot döntött a hétvégi fordulóban KK Deans, a női NB I-ben szereplő Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia amerikai játékosa.

A 24 éves légiós – aki első külföldi évét tölti Székesfehérváron – 47 ponttal vezette 103–86-os győzelemre csapatát a BKG-PRIMA Szigetszentmiklós ellen, és 64-es teljesítményindexszel zárt. Ez az úgynevezett VAL-érték az összes statisztikai mutatót (dobott pont, lepattanó, gólpassz, szerzett/eladott labda, kiharcolt személyi hiba, dobásblokkolás, rontott dobás) figyelembe veszi, és az adott játékos egész meccsen nyújtott teljesítményét jellemzi.

A DKKA szerdai tájékoztatása szerint az amerikai irányítónak 14 mezőnykísérlete talált utat a gyűrűbe, 13-szor harcolt ki személyi hibát, ami 17 büntetőt eredményezett – ebből 15-öt értékesített –, továbbá leszedett 7 lepattanót, valamint volt 6-6 gólpassza és szerzett labdája is. A 64-es VAL új rekord a női NB I történetében, korábban mindössze egyetlen kosaras volt képes 60 VAL fölé kerülni: a Sopron akkori légiósa, az orosz Okszana Zakaljuzsnaja 2003. február 15-én a MÁV NTE Nagykanizsa ellen 119–31-re megnyert mérkőzésen 37 pontig és 61-es VAL-ig jutott.

A férfiak mezőnyében a csúcsot Kálmán László (2005. november) és Wesley Channels (2015. október) tartja egyaránt 69-es VAL-lal.

  1. Sopron

8

8

742–460

1.000 

16 

  2. Pécs

8

8

703–452

1.000 

16 

  3. DVTK

8

8

675–436

1.000 

16 

  4. Szekszárd

8

5

3

591–544

0.813 

13 

  5. TFSE

8

5

3

600–559

0.813 

13 

  6. BEAC

8

4

4

478–583

0.750 

12 

  7. Győr

8

3

5

592–603

0.688 

11 

  8. Vasas

8

3

5

490–606

0.688 

11 

  9. Csata

8

2

6

537–556

0.625 

10 

10. Dávid Kornél KA

8

2

6

596–776

0.625 

10 

11. Cegléd

8

8

439–611

0.500 

12. Szigetszentmiklós

8

8

464–721

0.500 

 

 

DKKA Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia női kosárlabda női kosárlabda NB I
