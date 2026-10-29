Kinevezték a 2030-as téli olimpia szervezőbizottságának új vezetőjét

2026.10.29. 15:37
Geoffroy Roux de Bézieux (Fotó: Getty Images)
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téli olimpia Geoffroy Roux de Bézieux téli olimpia 2030
Geoffroy Roux de Bézieux üzletembert nevezték ki csütörtökön a francia Alpokban sorra kerülő 2030-as téli olimpia szervezőbizottságának új elnökévé.

A tisztséget a szabadstílusú síben olimpiai bajnok Edgar Grospirontól vette át, aki szeptemberben távozott a posztjáról, mivel nem sikerült úrrá lennie a kihívásokon – különösen azon, hogy nem sikerült előteremtenie a szükséges magánforrásokat.

A Franciaország legnagyobb munkáltatói szövetségét 2018 és 2023 között vezető Roux de Bézieux kiválasztása azt a célt szolgálja, hogy szorosabb kapcsolat alakuljon ki az üzleti szférával, mivel az eseménynek sürgősen szponzori megállapodásokra van szüksége. Szakértők szerint az üzletember kinevezésével az előkészítés a tisztán sportközpontú megközelítésről elmozdul, az erős politikai kapcsolatokkal rendelkező Roux de Bézieux feladata, hogy stabilitást vigyen a játékok szervezésébe.

Az új vezetőnek nem lesz könnyű dolga, mert olyan projekt élére áll, amely – alig több mint három évvel a rajt előtt – még mindig nem kapott igazi lendületet. A helyzetet tovább nehezítik költségvetési és politikai csúszások, illetve belső viták. Emiatt került ki például Nizza a korcsolyázó versenyszámok helyszínei közül, ezeket végül Lyonban rendezik.

Geoffroy Roux de Bézieux, aki lelkes síelő és kerékpárrajongó, a 2024-es párizsi nyári olimpia társadalmi bizottságában dolgozott, emellett kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik a sport világában. Legfontosabb feladata, hogy nagyvállalatokat nyerjen meg az esemény támogatására, mivel jelenleg csupán egyetlen jelentős szponzora van a projektnek, az állami tulajdonú áramszolgáltató, az EDF.

A 2030-as téli olimpiát február 1. és 17., a paralimpiát pedig március 1. és 10. között rendezik. Ez lesz összességében a hetedik olimpia Franciaország történetében: nyári (Párizs 1900, 1924 és 2024) és téli (Chamonix 1924, Grenoble 1968 és Albertville 1992) játékoknak egyaránt háromszor adott eddig otthont.

 

téli olimpia Geoffroy Roux de Bézieux téli olimpia 2030
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