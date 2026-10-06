A franciák megvédték Eb-címüket a vegyescsapat-időfutamban

Összesen hat ország állított ki hatfős válogatottat: a 733 méter szintkülönbségű táv első felét a három férfi, a másodikat a három női bringás teljesítette. Legnagyobb esélyesnek a címvédő francia és a világbajnok olasz csapat számított, ez a két válogatott tudott csak felnőtt, U23-as bringás nélküli hatost kiállítani. A férfiak után a franciák vezettek az olaszok előtt, a nőknél pedig tovább nőtt a különbség. A bronz meglepetésre a luxemburgiak nyakába került.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROS EB

Vegyescsapat-időfutam (44.3 km)

Európa-bajnok: Franciaország (Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Thibault Guernalec, Juliette Berthet, Cedrine Kerbaol, Maëva Squiban) 1:00:19 óra

2. Olaszország (Mattia Cattaneo, Marco Frigo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel, Alessia Vigilia) 1:12 perc hátrány

3. Luxemburg (Alex Kirsch, Mathieu Kockelmann, Mats Wenzel, Nina Berton, Marie Schreiber, Liv Wenzel) 3:34 p h.