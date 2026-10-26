Kerékpár: korábbi F1-es pilóta csatlakozik a Polti VisitMalta csapat vezetőségéhez

Katajama a Contador fivérek, Alberto és Fran, illetve Basso vezette HAYF Sports cégbe társul be, amely az olasz prokontinentális csapat ügyeit menedzseli – számolt be az istálló honlapja hétfőn. A 2018 óta nemzetközi szövetség (UCI) által bejegyzett csapatnak korábban volt magyar névadó szponzora a Kometa, illetve kerékpárosa Dina Márton és Fetter Erik révén.

A 63 esztendős Katajama 1992 és 1997 között 95 F1-es futamon állt rajthoz a Larrousse, a Tyrrell és a Minardi versenyzőjeként. Gyerekkora óta szenvedélyes kerékpáros, Japánban az ő nevét viseli a kontinentális szintű Ukio csapat. A spanyol Alberto Contador hét háromhetes körversenyen győzött, míg Basso kétszer nyerte meg a Giro d'Italiát.