Nemzeti Sportrádió

Kerékpár: korábbi F1-es pilóta csatlakozik a Polti VisitMalta csapat vezetőségéhez

2026.10.26. 21:04
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Katajama (balra) beszállt Contadorék mellé (Fotó: teampoltivisitmalta)
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Katajama Ukio Visit PoltiMalta országúti kerékpár
Katajama Ukio korábbi japán Formula–1-es pilóta csatlakozik az Alberto Contador és Ivan Basso fémjelezte Polti VisitMalta országúti kerékpárcsapat vezetéséhez.

Katajama a Contador fivérek, Alberto és Fran, illetve Basso vezette HAYF Sports cégbe társul be, amely az olasz prokontinentális csapat ügyeit menedzseli – számolt be az istálló honlapja hétfőn. A 2018 óta nemzetközi szövetség (UCI) által bejegyzett csapatnak korábban volt magyar névadó szponzora a Kometa, illetve kerékpárosa Dina Márton és Fetter Erik révén.

A 63 esztendős Katajama 1992 és 1997 között 95 F1-es futamon állt rajthoz a Larrousse, a Tyrrell és a Minardi versenyzőjeként. Gyerekkora óta szenvedélyes kerékpáros, Japánban az ő nevét viseli a kontinentális szintű Ukio csapat. A spanyol Alberto Contador hét háromhetes körversenyen győzött, míg Basso kétszer nyerte meg a Giro d'Italiát.

 

Katajama Ukio Visit PoltiMalta országúti kerékpár
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