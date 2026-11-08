Veszélyben a jégkorong olimpiai szereplése, ha az IIHF nem hajtja végre a CAS döntését

Elmondása szerint ennek oka, hogy a jelenlegi állapot alapján az IIHF nem engedi szerepelni az orosz férfi és női válogatottat olimpiai kvalifikációhoz köthető viadalon. Ezentúl a másfél hete meghozott CAS-ítélet jogkövetkezményeként Rauste figyelmeztetett: ha például Kanada, Csehország vagy Finnország – ahogy jelezte – nem adna beutazási vízumot a világbajnoki mezőnybe visszahelyezett oroszoknak, akkor fennáll a lehetősége annak, hogy ezek az országok a jövőben elveszíthetik sportesemények rendezési jogát. Példaként említette a 2025-ös torna-világbajnokságot, ahol Indonézia megtagadta izraeli csapatok indulását, és ezért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azt javasolta, hogy ott ne rendezzenek versenyeket.

A CAS korábbi jogásza szerint a megváltozott politikai környezet miatt döntött a CAS Oroszország javára. Idén februárban az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, és ezt a két országot mégsem zárták ki a sportéletből – noha agresszív háborút indítottak –, miközben Oroszországot éppen ilyen miatt száműzték.

„A NOB választás elé került: kizárják-e az Egyesült Államokat és Izraelt is az olimpiai mozgalomból? Ez a gyakorlatban azt is jelentette volna, hogy a 2028-as nyári olimpiát el kell venni Los Angelestől. Vagy pedig visszatérjenek ahhoz az 1980-as évek után elfogadott elvhez, miszerint az országok közötti háborúk nem határozhatják meg, ki vehet részt a sportversenyeken? A NOB az utóbbi megoldást választotta, és 2026 júniusának végén az ötkarikás szervezet jelentős módosítást hajtott végre az Olimpiai Chartán” – mondta Rauste.

A CAS döntése után az IIHF nehéz helyzetbe került, mert hiába hajtaná végre a bírósági döntést, immár Svédország, Finnország, Csehország, Norvégia, Dánia, Ausztria, Lettország, Ukrajna és junior szinten Svájc jelezte, hogy nem állna ki az orosz válogatott ellen. Ezentúl a december 26-án kezdődő férfi junior vb-re Kanada, a januári női ifjúsági vb-re Csehország, az egy év múlva esedékes férfi junior vb-re pedig Finnország nem kíván vízumot adni az oroszoknak, ha nem szüntetik be az ukránok elleni háborút. Ráadásul több kiemelt szponzor visszavonná támogatását orosz szereplés esetén, ami pénzügyileg roppantaná meg a szövetséget.

Az IIHF a 2022 februárjában kirobbant ukrajnai háborúban az oroszokat segítő fehéroroszok kizárását sem oldotta fel, és hangsúlyozta, hogy továbbra sem ért egyet a CAS-ítélettel. A tanács szombati döntése alapján nekik a férfi felnőtt és junior vb-t változatlanul ki kell hagyniuk, ám a fehérorosz illetékesek jelezték, hogy a CAS-nál fellebbeznek, és az orosz ítélet ismeretében könnyen elképzelhető, hogy ők is sikerrel járnak.