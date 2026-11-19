A 37 éves szlovén bringás 2024 óta a Red Bull-BORA-hansgrohe alkalmazásában állt, az elmúlt hónapokban azonban nem lehetett tudni, hol folytatja az időfutam Európa-bajnoki címvédője, még annak a lehetősége is fennállt, hogy le kell zárnia kerékpáros karrierjét. 2027-re azonban helyet kapott a svájci bejegyzésű World Tour-csapatban, amelynek az új igazolásai közé tartozik a 2019-ben Giro d'Italiát nyert ecuadori Richard Carapaz is.

„Mindig is kedveltem a kihívásokat, ezért vagyok itt” – idézte Roglicot a Cyclingnews szakportál, amely hozzátette, hogy a szlovén ezzel az átigazolással karrierje utolsó szakaszát kezdi. Roglic pályafutása során két háromhetesen is diadalmaskodni tudott: olasz körversenyen egyszer, a spanyolon négyszer nyert, utóbbin idén szeptemberben másodikként végzett.

„Eltartott egy darabig, mire rájöttem, hogyan alakíthatok ki egy olyan életszakaszt, amelyben békére lelek. Az egyszerű válasz épp a csapatnévben rejlik: »Never Say Never«, vagyis »soha ne mondd, hogy soha«. Úgy vélem, ez tökéletes összhangot jelent” – fogalmazott.

„Hiszem, hogy van még elvégzendő munkám a versenyzésben és magamban is. Megvan bennem a hajtóerő és a megfelelő hozzáállás is ahhoz, hogy ne csak versenyezzek, de eredményeket is érjek el” – fűzte hozzá Roglic, aki 93 profi győzelmével a második helyen áll az aktív bringások rangsorában honfitársa, Tadej Pogacar mögött.

Primoz Roglic meglehetősen későn, csak 23 éves korában kezdett – még amatőrként – versenyszerűen kerékpározni, s csak 2014-ben kötötte meg első profi szerződését, az Adria Mobil kontinentális csapatával. Előtte síugróként még 2006-ban junior csapatvilágbajnoki címig jutott, ám 2012-ben visszavonult, mert úgy érezte, nem tudja a magától elvárt magas szintet elérni a sportágban.