Seixas a lombardiai körverseny legfiatalabb győztese lett, Dina és Valent sem fejezte be

Az előző öt alkalommal győztes szlovén Tadej Pogacar, aki diadalai számát tekintve ezzel társrekorder az őszi olasz klasszikuson, idén nem állt rajthoz, mivel nem épült fel a Vuelta a Espanán történt bukása után.

Először indult magyar bejegyzésű csapat az MBH Bank CSB Telecom Fort révén az öt legnagyobb egynapos viadal, a Monumentumok valamelyikén. Szombaton a Bergamo és Como közötti 239 kilométeres távon több mint 4000 méter szintemelkedés várt a mezőnyre a „hulló falevelek” klasszikusán, amely hagyományosan az utolsó a Monumentumok közül. Az olasz gyökerű MBH már első ProTeam-idényében bemutatkozhatott a lombardiai körversenyen.

Az MBH kapitánya az olasz Alessandro Fancellu volt, és ott volt a hétfős keretben a tavalyi magyar bajnok Dina Márton, illetve Valent Márk is, akik egyaránt pályafutásuk első nagy klasszikusán szerepeltek. A mezőny több visszavonulót is elbúcsúztatott a rajt előtt, pályafutása utolsó versenyét teljesítette a többi között a holland Bauke Mollema, aki 2019-ben diadalmaskodott ezen a viadalon. A megmérettetés csúszással kezdődött a bringások ötperces sztrájkja miatt, amivel a saját biztonságukra hívták fel a versenyszervezők figyelmét: a pályára tévedő civil és a kerékpárosokat veszélyeztető szervezői járművek nyomán tragédia, baleset és több veszélyes szituáció is történt az elmúlt időszakban.

A szökésbe az olasz Fausto Masnada került be az MBH-ból, amire pedig a hosszabb emelkedőket letudta a mezőny a táv első felében, Dina már nem volt versenyben, Valent pedig leszakadva tekert, később ő is kiszállt.

Már a céltól 62 kilométerre megtörtént az első akció az esélyesek csoportjában, a döntő vállalkozás ugyanakkor 19.5 kilométerrel a vége előtt alakult ki: Paul Seixas növelt tempót, és sorra szakította le riválisait, köztük a világbajnok Brandon McNultyt és az Európa-bajnok Remco Evenepoelt is. A Tour de France-on negyedik helyezett, időfutamban vb-bronzérmes francia bringás saját tempójában több mint negyven másodpercre távolodott el üldözőitől, így már nem is tudták utolérni. Ezzel pályafutása első nagy egynaposán diadalmaskodott Seixas, aki 20 évesen és 16 naposan a lombardiai körverseny történetének legfiatalabb győztese lett.

A Vuelta a Espana-győztes spanyol Enric Mas 2022 után ismét második lett, az Európa-bajnoki címről milliméterekkel lemaradó olasz Giulio Ciccone pedig harmadikként tekert a célba.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

Lombardiai körverseny, Bergamo–Como, 239 km (a procyclingstats alapján)

1. Paul Seixas (francia, Decathlon CMA CGM) 5:49:28 óra

2. Enric Mas (spanyol, Movistar) 48 másodperc hátrány

3. Giulio Ciccone (olasz, Lidl-Trek) 1:05 perc hátrány

Dina Márton (MBH Bank CSB Telecom Fort) és Valent Márk (MBH Bank CSB Telecom Fort) nem fejezte be a versenyt

A 2026-os Monumentumok győztesei

Milánó–Sanremo: Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG)

Flandriai körverseny: Pogacar

Párizs–Roubaix: Wout van Aert (belga, Visma-Lease a Bike)

Liege–Bastogne–Liege: Pogacar

Lombardiai körverseny: Paul Seixas (francia, Decathlon CMA CGM)