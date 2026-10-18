Valter Attila bukással zárta a kerékpáros szezont Japánban

A Facebook-oldalára feltöltött kép tanúsága szerint az olimpiai 4. helyezett bringás a vasárnapi uconomijai egynaposon bukott, erősen lehorzsolta a bal oldalát, vállát, karját, könyökét, combját, térdét.



„Nem így akartam befejezni a szezont, de szerencsére nincs törés, és jöhet a pihenés” – írta a 28 éves Valter, aki a szombati, ugyanitt rendezett kritériumversenyen a 65. volt.

