Valter Attila bukással zárta a kerékpáros szezont Japánban

Valter Attila, a Bahrain-Victorious magyar országúti kerékpárosa bukással zárta az idényt Japánban.
A Facebook-oldalára feltöltött kép tanúsága szerint az olimpiai 4. helyezett bringás a vasárnapi uconomijai egynaposon bukott, erősen lehorzsolta a bal oldalát, vállát, karját, könyökét, combját, térdét.
„Nem így akartam befejezni a szezont, de szerencsére nincs törés, és jöhet a pihenés” – írta a 28 éves Valter, aki a szombati, ugyanitt rendezett kritériumversenyen a 65. volt.
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