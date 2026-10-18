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Valter Attila bukással zárta a kerékpáros szezont Japánban

2026.10.18. 13:40
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Fotó: Getty Images
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Valter Attila kerékpár Japán
Valter Attila, a Bahrain-Victorious magyar országúti kerékpárosa bukással zárta az idényt Japánban.

A Facebook-oldalára feltöltött kép tanúsága szerint az olimpiai 4. helyezett bringás a vasárnapi uconomijai egynaposon bukott, erősen lehorzsolta a bal oldalát, vállát, karját, könyökét, combját, térdét.

„Nem így akartam befejezni a szezont, de szerencsére nincs törés, és jöhet a pihenés” – írta a 28 éves Valter, aki a szombati, ugyanitt rendezett kritériumversenyen a 65. volt.
 

 

 

Valter Attila kerékpár Japán
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