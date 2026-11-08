Terepkerékpáros Eb: a 2024-es Tour de Hongrie belga győztese nyerte a férfiak versenyét

A hollandiai Zeddamban rendezett terepkerékpáros Eb-n, akárcsak egy nappal korábban a nőknél, vasárnap a férfiaknál is a pálya egyik legfontosabb és legnehezebb része volt a közel száz fokból álló, három méter széles lépcsősor, amely 25 fokos meredekségű és 50 méter hosszú volt.

A címvédő Toon Aerts távollétében rendezett versenyen a rajt után nem szakadt szét az élmezőny, viszonylag sokan haladtak együtt. A negyedik körben a lépcső előtt a két évvel ezelőtti Európa-bajnok, belga Thibau Nys megindulása bontotta szét a mezőnyt, rá az ugyancsak belga Joran Wyseure és a svájci Kevin Kuhn zárkózott fel. Utóbbi a hatodik kör végére leszakadt, őt a nyolcadik, utolsó előtti körben többen utolérték, miközben elöl együtt haladt Nys és Wyseure. Az utolsó lépcsőzésnél néhány másodperc előnyre tett szert honfitársa előtt Nys, ezt pedig megőrizte a célvonalig, így másodszor lett Eb-győztes, egyben ötévesre növelte a belga sikerszériát a kontinensviadalokon.

A harmadik helyért egy négyes csoport sprintelt, ebből Niels Vandeputte szerezte meg a bronzérmet, ezáltal tiszta belga dobogó alakult ki.

TEREPKERÉKPÁR

EURÓPA-BAJNOKSÁG (Zeddam, Hollandia)

Férfiak

1. Thibau Nys (Belgium) 59:37 perc

2. Joran Wyseure (Belgium) 7 mp h.

3. Niels Vandeputte (Belgium) 19 mp h.