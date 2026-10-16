Nemzeti Sportrádió

A selejtezőben megdőlt a férfi négyezer méter világcsúcsa a pályakerékpáros-vb-n

2026.10.16. 10:49
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pályakerékpáros vb kerékpár pályakerékpár Jonathan Milan
Az egyéni üldözőverseny selejtezőjében megdőlt a négy kilométeres táv világcsúcsa a sanghaji pályakerékpáros-világbajnokság pénteki versenynapján.
Kerékpár
3 órája

Lovassy nem jutott tovább egy kilométeren a pályakerékpáros-vb-n

Az első nyolc jutott tovább a fináléba, ehhez 1:00.217 perces idő kellett.

Az olasz Jonathan Milan 3:58.850 perces idővel bizonyult a leggyorsabbnak a kvalifikációban a viadal eredményközlője alapján, ezzel saját korábbi rekordját adta át a múltnak: két nap híján két éve 3:59.153 perces idővel lett világbajnok a dániai Ballerupban.

Milan az üldözéses csapatversenyben volt már olimpiai, világ- és Európa bajnok is, egyéniben a vb-címe mellett két Eb-aranya is van. Országúton a Tour de France-on egyszer, a Giro d'Italián kétszer nyerte meg a sprinterek pontversenyét.

 

pályakerékpáros vb kerékpár pályakerékpár Jonathan Milan
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