Nemzeti Sportrádió

Nem rendezik meg a BMX-esek olimpiai kvalifikációs világbajnokságát Szaúd-Arábiában

2026.10.16. 13:10
Fotó: Getty Images
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kerékpár BMX Szaúd-Arábia
Nem rendezik meg a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség rijádi világbajnokságát, amelyen a triál, illetve a szabadstílusú BMX-esek park és flatland számának képviselői mérték volna össze tudásukat november 3. és 7. között.

Az olimpiai programban szereplő park versenyszámban nemenként két indulási jog talált volna gazdára, ebben a számban augusztusban Molnár Noémi Európa-bajnok lett.

A nemzetközi szövetség (UCI) pénteki bejelentése alapján a döntés azt követően született meg, hogy az érintett felek értékelték „a régióban történt legutóbbi fejleményeket és a világbajnokság logisztikai szervezésére gyakorolt hatásukat”.

Az UCI a vb sorsáról később ad tájékoztatást, egyben megköszönte a szaúdi szövetségnek a vb előkészítésébe fektetett erőfeszítéseit.

 

 

kerékpár BMX Szaúd-Arábia
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