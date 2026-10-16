Nem rendezik meg a BMX-esek olimpiai kvalifikációs világbajnokságát Szaúd-Arábiában

Az olimpiai programban szereplő park versenyszámban nemenként két indulási jog talált volna gazdára, ebben a számban augusztusban Molnár Noémi Európa-bajnok lett.

A nemzetközi szövetség (UCI) pénteki bejelentése alapján a döntés azt követően született meg, hogy az érintett felek értékelték „a régióban történt legutóbbi fejleményeket és a világbajnokság logisztikai szervezésére gyakorolt hatásukat”.

Az UCI a vb sorsáról később ad tájékoztatást, egyben megköszönte a szaúdi szövetségnek a vb előkészítésébe fektetett erőfeszítéseit.