Nemzeti Sportrádió

Valter Attila mégsem úszta meg a törést

2026.10.19. 09:19
Valter Attila Japánban bukott (Fotó: Getty Images, archív)
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Valter Attila kerékpár kulcscsonttörés Japán
Kulcscsonttörést szenvedett Valter Attila, a Bahrain-Victorious magyar országúti kerékpárosa.

„Nem volt egyszerű évem. Most először tört csontom és messze nem ez a legnehezebb amivel idén meg kellett birkóznom” – írta Facebook-oldalán a 28 éves sportoló, aki vasárnap Japánban, az ucunomijai egynaposon bukott.

„Az év nagyobb részében keveset meséltem, próbáltam magamra figyelni, jobban teljesíteni, és szimplán nem szerepelni. Eredmények tekintetében egyáltalán nem tudtam elérni a kitűzött céljaimat, a sok negatív kritika pedig sokszor rendesen beütött. Gondolom, a legtöbb sportoló átmegy ezen, addig vagy jó, amíg teljesítesz. Belül béke van” – fogalmazott az olimpiai negyedik Valter, aki szombaton, az ugyanott rendezett kritériumversenyen a 65. volt.

Hozzátette: kerékpáron nem érzi úgy, hogy fejlődött volna, azon kívül viszont másban igen. A magyar kerékpáros kiemelte: hálás minden támogatásért és figyelemért, akár a képernyőn keresztül, de még inkább a személyesen kapott biztató szavakért.

Valter egyébként vasárnap még arról posztolt, hogy szerencsére nem tört el semmije, és jöhet a pihenés.

Valter Attila kerékpár kulcscsonttörés Japán
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