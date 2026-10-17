Pályakerékpáros-vb: Szalontay Sándor a selejtezőben búcsúzott sprintben

A 36 éves magyar versenyző – aki korábban keirinben a negyeddöntőig jutott – a viadal eredményközlője szerint 9.859 másodperccel ért célba a kvalifikációban, az első helyen záró ausztrál Leigh Hoffmantól 0.574 másodperccel elmaradva, ami a 30. helyhez volt elég.



A viadalt a legjobb 28 folytathatta, ehhez Szalontaynak legalább 9.805 másodperces időre lett volna szüksége.



(MTI)