Nemzeti Sportrádió

Pályakerékpáros-vb: Szalontay Sándor a selejtezőben búcsúzott sprintben

K. Zs.K. Zs.
2026.10.17. 10:21
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Fotó: BringaSport Facebook
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Szalontay Sándornak a selejtező jelentette a végállomást férfi sprintben a sanghaji pályakerékpáros-világbajnokság szombati versenynapján.

A 36 éves magyar versenyző – aki korábban keirinben a negyeddöntőig jutott – a viadal eredményközlője szerint 9.859 másodperccel ért célba a kvalifikációban, az első helyen záró ausztrál Leigh Hoffmantól 0.574 másodperccel elmaradva, ami a 30. helyhez volt elég.

A viadalt a legjobb 28 folytathatta, ehhez Szalontaynak legalább 9.805 másodperces időre lett volna szüksége.

(MTI)

 

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