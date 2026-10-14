Két holland és egy kínai aranyérem a pályakerékpáros vb nyitó napján

A férfiak fináléjában az első ember után még jelentős hátrányban voltak az esélyes hollandok az ausztrálok ellen, ám a narancsmezesek két világklasszisa, Harrie Lavreysen és Jeffrey Hoogland megfordította a párharcot. Sorozatban negyedszer, 2018 óta nyolcadszor állhatott a dobogó tetejére a holland trió. A nőknél a házigazda kínaiak a briteket múlták felül a döntőben. Női scratchben sorozatban harmadszor a holland Lorena Wiebes diadalmaskodott azzal, hogy az utolsó másfél körre az élre állt és bár a záró métereken nagyon közelített rá az ír Lara Gillespie, meg tudta tartani első helyét. Egymást követő három évben még egyetlen nő sem nyert vb-aranyat ebben a számban.

Eredmények:

Női scratch

világbajnok: Lorena Wiebes (Hollandia) 2. Lara Gillespie (Írország) 3. Maria Martins (Portugália)

Női csapatsprint

világbajnok: Kína (Csiang Jü-lu, Tung Meng-csi, Csüan Li-jing, csere: Lo Hszüe-huang) 2. Nagy-Britannia (Sophie Capewell, Emma Finucane, Rhianna Parris-Smith) 3. Németország (Lea Sophie Friedrich, Pauline Grabosch, Clara Schneider)

Döntő: Kína - Nagy-Britannia 45.578 másodperc-45.933 mp

A harmadik helyért: Németország-orosz csapat, semleges színekben (Jana Burlakova, Jekatyerina Jevlanova, Alina Liszenko, csere: Natalija Antonova) 46.276-46.712

Férfi csapatsprint

világbajnok: Hollandia (Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland) 2. Ausztrália (Daniel Barber, Ryan Elliott, Leigh Hoffman) 3. Kína (Csin Cse-heng, Li Cse-vej, Liu Csi)

Döntő: Hollandia-Ausztrália 41.954 másodperc-42.470 mp

A harmadik helyért: Kína-Japán (Nagaszako Jositaku, Nakaisi Minato, Ota Kaidzsa) 42.389-43.644