Pályakerékpáros-vb: aranyéremmel zárta pályafutását Viviani, Lavreysen történelmet írt

A 36 esztendős olasz bringás bő két hete jelentette be, hogy befejezi karrierjét, és ez a szám volt az utolsó versenye az országúton a sprintekben, míg pályán az állóképességi számokban jeleskedő versenyzőnek. Viviani a 2016-os riói ötkarikás játékokon omniumban állhatott a dobogó tetejére, ugyanebben a számban Tokióban bronz-, míg madisonban tavaly Párizsban ezüstérem került a nyakába. Európa-bajnok nyolcszor volt ebben a szakágban, 2021 és 2022 után a vasárnapi a harmadik világbajnoki címe a kieséses versenyben. Az olasz válogatott tagjai „the last dance”, azaz „az utolsó tánc” feliratú pólóban ünnepelték a visszavonuló klasszist.

Viviani országúton 90 profi győzelmet számlált, háromhetes körversenyeken kilenc szakaszon diadalmaskodott és 2018-ban megnyerte a pontversenyt a Giro d'Italián, egy évre rá pedig Európa-bajnok lett. A Tour de Hongrie-n háromszor – 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben – indult, legjobb magyarországi szakaszeredménye a 2022-es nyitóetap székesfehérvári befutójánál elért második pozíció volt.

Történelmet írt a vb zárónapján a hollandok klasszisa, Harrie Lavreysen: még senki nem volt képes arra, hogy egy világbajnokságon mind a négy sprintszámban, azaz a csapatsprintben, valamint keirinben, sprintben és egy kilométeren egyaránt aranyérmet nyerjen, ez a 28 éves sztárnak Chile fővárosában összejött. Ez volt Lavreysen huszadik világbajnoki aranya, egyéni sprintben sorozatban hetedik alkalommal győzött, 2019 óta mindig ő állhatott a dobogó tetejére.

PÁLYAKERÉKPÁR

Világbajnokság, Santiago de Chile

Férfiak. Sprint

1. Harrie Lavreysen (Hollandia)

2. Matthew Richardson (Nagy-Britannia)

3. Leigh Hoffman (Ausztrália)

Döntő: Lavreysen–Richardson 2–0. A 3. helyért: Hoffman–Nicholas Paul (Trinidad és Tobago) 2–0

Kieséses verseny

1. Elia Viviani (Olaszország)

2. Campbell Stewart (Új-Zéland)

3. Yoeri Havik (Hollandia)

Madison

1. Belgium (Lindsay De Vylder, Fabio van den Bossche) 81 pont

2. Nagy-Britannia (Mark Stewart, Joshua Tarling) 73

3. Dánia (Niklas Larsen, Lasse Leth) 71

Nők. Pontverseny

1. Yareli Acevedo Mendoza (Mexikó) 63 pont

2. Anna Morris (Nagy-Britannia) 58

3. Bryony Botha (Új-Zéland) 56

Keirin

1. Szato Mina (Japán)

2. Emma Finucane (Nagy-Britannia)

3. Stefany Cuadrado (Kolumbia)