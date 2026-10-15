Szalontay Sándor a negyeddöntőben búcsúzott a pályakerékpáros vb-n

A viadal honlapja alapján a csütörtöki versenynapon Szalontay az első körből futammásodikként automatikusan a 18-as negyeddöntőbe jutott, bravúrral megelőzte többek között a francia Rayan Helalt és az ausztrál Leigh Hoffmant, és csak a német Maximilian Dörnbach volt gyorsabb nála.

Így aztán a magyar bringásnak nem kellett a vigaszágon szerepelnie, a hatfős negyeddöntős futamában viszont az utolsó lett, így ebben a számban befejezte szereplését, nem került a 12-es elődöntőbe.

A vasárnapig tartó vb-n Szalontay még sprintben, Lovassy Patrik Rómeó pedig 1 kilométeren indul.