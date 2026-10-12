Matthew Richardson nem indul a pályakerékpáros-vb-n

Nem indul a szerdán kezdődő sanghaji pályakerékpáros-világbajnokságon Matthew Richardson brit sprinter.
A korábban még ausztrál színekben olimpiai ezüstérmes, már britként vb-második Richardson eredetileg szerepelt volna az indulók között, azonban a brit szövetség a Reuters hírügynökségnek megerősítette, hogy nem indul, visszalépése okát azonban nem közölték. A The Times értesülései szerint „diszkriminatív bejegyzések és viselkedés” miatt került ki a csapatból.
Sprintben a holland Harrie Lavreysen számít egyeduralkodónak, 2019 óta valamennyi világbajnokságon ő győzött, a februári konyai Európa-bajnokságon viszont Richardson legyőzte őt a döntőben. A magyar színeket Szalontay Sándor képviseli majd sprintben.
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