Matthew Richardson nem indul a pályakerékpáros-vb-n

A korábban még ausztrál színekben olimpiai ezüstérmes, már britként vb-második Richardson eredetileg szerepelt volna az indulók között, azonban a brit szövetség a Reuters hírügynökségnek megerősítette, hogy nem indul, visszalépése okát azonban nem közölték. A The Times értesülései szerint „diszkriminatív bejegyzések és viselkedés” miatt került ki a csapatból.

Sprintben a holland Harrie Lavreysen számít egyeduralkodónak, 2019 óta valamennyi világbajnokságon ő győzött, a februári konyai Európa-bajnokságon viszont Richardson legyőzte őt a döntőben. A magyar színeket Szalontay Sándor képviseli majd sprintben.