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NB I: Paks–ETO 0–2

Két brit aranyérem szombaton a pályakerékpáros-vb-n

2026.10.17. 15:52
Fotó: Getty Images
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pályakerékpáros vb Erin Boothman pályakerékpár
A britek két arany- és egy ezüstérmet szereztek a sanghaji pályakerékpáros-világbajnokság szombati versenynapján.

Győzött női madisonban az Erin Boothman, Anna Morris összeállítású páros, valamint Millie Couzens az egyéni üldözőversenyben. Utóbbi versenyszámban Josie Knight lett a második.

Férfi omniumban Iuri Leitao révén portugál aranyérem született, míg női egy kilométeren Pauline Sophie Grabosch a németeknek szerzett világbajnoki címet.

A nap egyetlen magyar versenyzője, Szalontay Sándor a selejtezőben búcsúzott sprintben.

PÁLYAKERÉKPÁROS VB
Férfi omnium
1. Iuri Leitao (Portugália) 143 pont
2. Fabio Van den Bossche (Belgium) 129
3. Tim Torn Teutenberg (Németország) 115

Női 1 km
1. Pauline Sophie Grabosch (Németország) 1:04.572 perc
2. Hetty van de Wouw (Hollandia) 1:05.223
3. Sofie van Rooijen (Hollandia) 1:05.398

Női madison
1. Nagy-Britannia (Erin Boothman, Anna Morris) 40 pont
2. Franciaország (Clara Copponi, Marion Borras) 33
3. Japán (Ucsino Cujaka, Kakita Maho) 18

Női egyéni üldözőverseny
1. Millie Couzens (Nagy-Britannia)
2. Josie Knight (Nagy-Britannia)
3. Lisa Klein (Németország)

A döntőben: Couzens–Knight 4:21.505 perc–4:22.002
A 3. helyért: Klein–Martina Alzini (olasz) 4:28.274–4:32.749

 

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