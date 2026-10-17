Két brit aranyérem szombaton a pályakerékpáros-vb-n

Győzött női madisonban az Erin Boothman, Anna Morris összeállítású páros, valamint Millie Couzens az egyéni üldözőversenyben. Utóbbi versenyszámban Josie Knight lett a második.

Férfi omniumban Iuri Leitao révén portugál aranyérem született, míg női egy kilométeren Pauline Sophie Grabosch a németeknek szerzett világbajnoki címet.

A nap egyetlen magyar versenyzője, Szalontay Sándor a selejtezőben búcsúzott sprintben.

PÁLYAKERÉKPÁROS VB

Férfi omnium

1. Iuri Leitao (Portugália) 143 pont

2. Fabio Van den Bossche (Belgium) 129

3. Tim Torn Teutenberg (Németország) 115

Női 1 km

1. Pauline Sophie Grabosch (Németország) 1:04.572 perc

2. Hetty van de Wouw (Hollandia) 1:05.223

3. Sofie van Rooijen (Hollandia) 1:05.398

Női madison

1. Nagy-Britannia (Erin Boothman, Anna Morris) 40 pont

2. Franciaország (Clara Copponi, Marion Borras) 33

3. Japán (Ucsino Cujaka, Kakita Maho) 18

Női egyéni üldözőverseny

1. Millie Couzens (Nagy-Britannia)

2. Josie Knight (Nagy-Britannia)

3. Lisa Klein (Németország)

A döntőben: Couzens–Knight 4:21.505 perc–4:22.002

A 3. helyért: Klein–Martina Alzini (olasz) 4:28.274–4:32.749