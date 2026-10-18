Lavreysen sorozatban nyolcadszor nyert férfi sprintben a pályakerékpáros vb-n

A 29 éves, ötszörös olimpiai bajnok kiválóságnak ez volt a 23. pálya vb-aranya – ami rekordnak számít –, a mostani viadalon korábban csapatsprintben és keirinben is diadalmaskodott. Sprintben 2019 óta nem talált legyőzőre, a sanghaji döntőben 2–0-val bizonyult jobbnak az ausztrál Leigh Hoffmannál.

A kieséses versenyben a német Tim Torn Teutenberg – a szombati, omniumban szerzett bronzérmét követően – győzött, és két Eb-arany (2023, 2025) után vb-címet is ünnepelhetett ebben a számban. A 200 körös, azaz 50 kilométeres, tíz körönként pontgyűjtő sprintet hozó madisonban – a vb záró számában – a Carl-Frederik Bevort és Lasse Leth alkotta dán páros nyert.

A nőknél keirinben a 23 éves orosz Alina Liszenko hat ezredmásodperccel előzte meg a német Lea Sophie Friedrichet, és 14-gyel a brit Emma Finucane-t, ezzel első felnőtt vb-címét szerezte, korábban volt már junior világbajnok és idén tavasszal pedig felnőtt Európa-bajnok. A pontversenyben az ír Lara Gillespie győzött, ez a második vb-címet, miután 2025-ben a kieséses számban diadalmaskodott. Sanghajban bronzérmes lett scratch-ben.

Pályakerékpáros vb

Férfiak:

Sprint

Világbajnok: Harrie Lavreysen (Hollandia)

2. Leigh Hoffman (Ausztrália)

3. Ota Kaija (Japán)

A döntőben: Lavreysen-Hoffman 2-0

Kieséses verseny

Világbajnok: Tim Torn Teutenberg (Németország)

2. Tobias Hansen (Dánia)

3. Jules Hesters (Belgium)

Madison

Világbajnok: Dánia (Carl-Frederik Bevort, Lasse Leth) 88 pont

2. Portugália (Iuri Leitao, Ivo Oliveira) 67

3. Németország (Moritz Augenstein, Roger Klüge) 52

Nők:

Pontverseny

Világbajnok: Lara Gillespie (Írország) 42 pont

2. Amalie Dideriksen (Dánia) 37

3. Shari Bossuyt (Belgium) 35

Keirin

Világbajnok: Alina Liszenko (Oroszország)

2. Lea Sophie Friedrich (Németország) 0.006 mp hátrány

3. Emma Finucane (Nagy-Britannia) 0.014 mp h.