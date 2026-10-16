Nemzeti Sportrádió

Lovassy nem jutott tovább egy kilométeren a pályakerékpáros-vb-n

2026.10.16. 08:40
null
Lovassy Patrik Rómeó (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
Címkék
pályakerékpáros vb Lovassy Patrik Rómeó Jeffrey Hoogland
Lovassy Patrik Rómeó a 25. időt tekerte az egy kilométeres táv selejtezőjében, így nem jutott tovább a sanghaji pályakerékpáros-világbajnokság pénteki versenynapján.

Somogyi Miklós szakágvezető előzetes várakozásai alapján Lovassy februári magyar csúcsa, az 1:01.383 perc megjavításával a legjobb húsz közé kerülhetett volna. Ez az idő ezúttal 14. pozíciót ért volna a magyar kerékpárosnak, ám ettől jelentősen elmaradt: a vb eredményközlője alapján 1:03.104 perc alatt teljesítette a távot, ez a 28 induló közül a 25. időt jelentette. 

Az első nyolc jutott tovább a fináléba, ehhez 1:00.217 perces idő kellett. Leggyorsabbnak a szám világcsúcstartója és négyszeres világbajnoka, a holland Jeffrey Hoogland bizonyult a kvalifikációban 58.680 másodperccel.

 

pályakerékpáros vb Lovassy Patrik Rómeó Jeffrey Hoogland
Legfrissebb hírek

Szalontay Sándor a negyeddöntőben búcsúzott a pályakerékpáros vb-n

Kerékpár
23 órája

Két holland és egy kínai aranyérem a pályakerékpáros vb nyitó napján

Kerékpár
2026.10.14. 15:21

Matthew Richardson nem indul a pályakerékpáros-vb-n

Kerékpár
2026.10.12. 20:18

Lovassy Rómeó tizedik helyen zárt a pályakerékpáros Eb-n

Kerékpár
2026.02.05. 12:17

Pályakerékpáros Eb: Lovassy nem jutott tovább 1 kilométeren

Kerékpár
2026.02.02. 15:03

Pályakerékpáros-vb: aranyéremmel zárta pályafutását Viviani, Lavreysen történelmet írt

Kerékpár
2025.10.26. 21:58

Drijver Bertold jóvoltából magyar negyedik hely a pályakerékpáros-vb-n

Kerékpár
2025.10.24. 07:14

Drijver Bertold kvótát szerzett a pályakerékpáros-vb-re!

Kerékpár
2025.09.15. 17:03