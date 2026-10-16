Lovassy nem jutott tovább egy kilométeren a pályakerékpáros-vb-n

Somogyi Miklós szakágvezető előzetes várakozásai alapján Lovassy februári magyar csúcsa, az 1:01.383 perc megjavításával a legjobb húsz közé kerülhetett volna. Ez az idő ezúttal 14. pozíciót ért volna a magyar kerékpárosnak, ám ettől jelentősen elmaradt: a vb eredményközlője alapján 1:03.104 perc alatt teljesítette a távot, ez a 28 induló közül a 25. időt jelentette.

Az első nyolc jutott tovább a fináléba, ehhez 1:00.217 perces idő kellett. Leggyorsabbnak a szám világcsúcstartója és négyszeres világbajnoka, a holland Jeffrey Hoogland bizonyult a kvalifikációban 58.680 másodperccel.