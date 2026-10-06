A csalódott Giulio Ciccone választ vár az Eb utáni célfotó miatt

0.0028 másodperc. Ennyi döntött a belga Remco Evenepoel javára az országúti kerékpárosok szlovéniai Európa-bajnokságának vasárnapi mezőnyversenyén. Az utolsó kilométeren belülre érve Giulio Ciccone trükkös előzéssel hagyta maga mögött Evenepoelt, aki azonban nem nyugodott bele, és a cél előtt beérte az olaszt. A győztes kilétét célfotóval állapították meg, Evenepoel három milliméterrel (!) előbb ért be, mint Ciccone.

„Nehéz visszafogni az érzelmeimet a vasárnapi versenyt követően – írta Instagram-felületén Ciccone. – Egyrészt már az elején szeretném leszögezni, Remco erősebb volt a viadalon, úgy versenyzett, mint egy igazi bajnok, hatalmas teljesítményt nyújtott. Másrészt ott a célfotó, 2.8 ezredmásodperces különbséggel ítélték neki a győzelmet. Több mint százszor visszanéztem a felvételeket az áthaladásról, és az ott látható dinamikát nem tudom összeegyeztetni az ítélettel. Hétfő reggel a versenybírók a válogatott szakértőivel együtt elmagyarázták, hogyan működik a rendszer, milyen kritériumok alapján döntenek. Ezt nem kell tovább magyarázni.”

Ugyanakkor van egy kérése az olasz kerékpárosnak.

„Szeretném látni azt a célfotót, amely pontosan megfelel a tényleges célvonalnak. Egyértelműen meg szeretnék győződni arról, ahogy az első kerekeink áthaladnak azon a ponton, ahol a szabályok szerint meghatározzák a célba érést. Ha egy Eb-cím 2.8 ezredmásodpercen múlik, akkor jogosan várom el, hogy ezt a pillanatot ugyanazzal a pontossággal mutassák be, amilyennel az eredményt is meghatározták.”

Ciccone hozzátette, nem azt kéri, hogy a célfotót egy televíziós felvétel váltsa fel.

„Nem vonom kétségbe Remco érdemeit, sem a fantasztikus versenyét. Én csak egy nagyon egyszerű kérést tolmácsolok: mutassák meg a fotót a valódi célról. Ha az a kép megerősíti a döntést, akkor nincs mit hozzáfűzni. Ám amíg ezt nem mutatják meg nekem, számomra megválaszolatlanul marad a kérdés.”

Ebben az idényben nem először kellett beérnie Cicconénak a második hellyel, a Burgosi körversenyen két szakaszon is másodikként ért célba, és Québecben is ezüstérmes lett a szeptember eleji GP-n. A Giro d’Italián ugyan egy szakasz erejéig vezette az összetettet, de hiába szökött öt különböző etapon, egyszer sem tudott nyerni, a hegyi pontversenyben viszont az élen végzett, ahogyan a Katalán kör esetében is.

Idén még kétszer ül nyeregbe Ciccone, mindkétszer hazájában: szerdán a Tre Valli Varesinén, szombaton a Lombardiai körversenyen indul. Mindkét egynaposon részt vesz az MBH Bank csapata is.