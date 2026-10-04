Remco Evenepoel bukott, aztán nagyot hajrázva Európa-bajnok lett!

Bukott, felállt és betolta. Röviden így lehetne összefoglalni Remco Evenepoel Európa-bajnoki címet érő diadalát Szlovéniában. A belga kerékpáros kétszer is vert helyzetbe került, ám mind a kettőből fel tudott állni. Feltűnt a helyszínen Tadej Pogacar is, az augusztusi balesete után már újra edzésbe álló kerékpáros – aki 2025-ben Eb-t is nyert – egy autóból kihajolva integetett a szurkolóknak.



BUKÁS A KANYARBAN



A 196 kilométeres útvonal első felében a mezőny viszonylag sík terepviszonyok közepette jutott el Sencurba, ahol ötször mászták meg a helyi települések érintésével a meredek Mozjancát. Az utolsó előtti körben, 36 kilométerrel a vége előtt az élen haladó csoportból Giulio Ciccone lépett el, jött vele Remco Evenepoel. A belgák versenyzője rosszul vett be egy jobbos kanyart és a földre került, ám hamar talpra állt és folytatta, segítői közreműködésével felért.



Sőt, rövidesen már ő indított támadást, Ciccone jött vele, a duó nem sokkal később már negyven-ötven másodperces előnyt alakított ki. Evenepoel koncentráltan vette be a kanyarokat, olasz riválisa minimálisan állt csak előre vezetni. Egyikük sem próbálkozott támadással az utolsó hegymászás során, mögöttük Ciccone honfitársa, Christian Scaroni szakította le a francia Mathys Rondelt, így a lejtmenetben kezdett biztossá válni, hogy két olasz érem lesz.



TRÜKK ÉS VISSZAVÁGÁS



Ciccone és Evenepoel egyszerre érkezett meg az utolsó kilométert jelző táblához, mind a ketten tudták, hogy Scaroni jön mögöttük, de már nem fog felérni. Az olasz az utolsó kanyarban látványosan becsapta ellenfelét, a belső íven megkerülve előzte le. Minden erejét megfeszítve tempózott Ciccone, ám kezdett fáradni, Evenepoel közben szélsebesen közelített és az utolsó pillanatban be is érte.



Végül célfotó döntött kettejük között, a belga egy fokkal jobb ütemben tolta be kerékpárját, így milliméterekkel ugyan, de övé lett az Európa-bajnoki cím. Felesége társaságában majd kicsattant az örömtől, míg onnan nem messze Ciccone előbb a kerékpárját ütötte, majd magába roskadva igyekezett megemészteni, miként úszott el az arany.

A verseny után másfél órával a Lucas' cycling blog szakportál a hivatalos célfotóról írt soraiban kifejtette: a célfotót készítő berendezés másodpercenként 3500 képet lőve készítette el a versenyt végül eldöntő képet, s ez alapján kiderült: Remco Evenepoel 0.00028 másodperccel azaz 28 százezredmásodperccel hamarabb haladt át a célvonalon, mint Giulio Ciccone. Ennyi döntött AZ ARANYRÓL

„Köszönettel tartozom a csapattársaimnak, akadtak trükkös helyzetek, túl gyorsan mentem az egyik kanyarban és kicsúsztam. Minden elúszhatott volna akkor, de megőriztem a nyugalmam és visszatértem. Azt gondoltam a sprint során, hogy nem érem utol Cicconét, de az utolsó száz méteren lelassított. Csalódásként éltem meg a világbajnokság mezőnyversenyét, de igyekeztem nem erre gondolni, nagy megkönnyebbülés, hogy győztem. Az összes lehetséges bajnoki trikót megnyertem ezzel, most ünnepelni fogok” – értékelt Evenepoel, aki így mezőnyversenyen és időfutamon is nyert olimpiát, világbajnokságot és Európa-bajnokságot.



AZ UTOLSÓ KILOMÉTER

KÉT MAGYAR ÉRT CÉLBA



Hárman képviselték a magyar színeket a versenyen, Valter Attila még korábban jelezte, nem érezte úgy, hogy a kontinensviadalon hozzá tudna tenni a válogatott szerepléshez. A mieink az elején szökni próbáltak, ám nem jártak sikerrel. Végül Valent Márk és Pelikán János egymás mögött, 53. és 54. helyen ért be, egyaránt 18:03 perccel maradtak el a győztes Evenepoeltól. Palumby Zsombor nem ért célba.



A magyar csapatból a női juniorok mezőnyversenyén Benedek Virág 45. lett, 5:15 perccel később ért be, mint a győztes olasz Azzurra Ballan. A héten már csak Pelikán versenyez, a férfiak szerdai időfutamán méreti meg magát.



ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

EURÓPA-BAJNOKSÁG

FÉRFI MEZŐNYVERSENY (Ljubljana–Sencur, 196.3 km)

1. Remco Evenepoel (Belgium) 4:16:37 óra

2. Giulio Ciccone (Olaszország) azonos idővel

3. Christian Scaroni (Olaszország) 59 másodperc hátrány)

... 53. Valent Márk 18:03 perc hátrány

54. Pelikán János a. i.

... Palumby Zsombor nem ért célba

