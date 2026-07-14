Pogacar újabb lépést tett a végső győzelem felé

„Szép szakasz, jó lenne megnyerni” – adta meg Tadej Pogacar az alaphangot Tour de France keddi etapjának rajtján, Aurillac városában. A szlovén kerékpáros azért készült különösen erre a szakaszra, mert két évvel ezelőtt a Le Lioran-i befutóban Jonas Vingegaard lesprintelte, egy az egyben akkor kapott ki tőle legutóbb. Bizakodtak a francia kerékpárosok is, egyrészt hazai kerékpáros idén még nem nyert a Touron, másrészt a nemzeti ünnep is külön motivációt jelentett.

A gyorsasági pontversenyt vezető Mads Pedersen korán kellemetlen helyzetbe került, első defektet kapott. Leszakadt ugyan, de szépen visszaküzdötte magát, a gyorsasági részhajrát meg is nyerte, fél kerékkel előzte meg Max Kantert. A hőség továbbra is rányomta bélyegét a versenyre, Pedersen például jókora adag jeget viselt a hátán, de ez hamar el is olvadt.

A kategorizált emelkedők közé érve előbb Javier Romo szólózott, néhány pontot be is gyűjtött a hegyi trikóért zajló versenyben, ám 38 kilométerrel a vége előtt a Puy Maryra tartva elfogyott az ereje, és beérte a peloton. Richard Carapaz szinte azonnal próbálkozott is egy támadással, s a tokiói olimpia mezőnyversenyének bajnokát hagyták is meglépni. „Legyen energiátok az emelkedő utolsó két kilométerére” – jött a figyelmeztetés rádión az UAE versenyzőinek, miközben Carapaz előnye már 40 másodperc felé közelített.

Az EF Education kerekese hódította meg elsőként a hágót, mögötte a Decathlon vette át a kezdeményezést, a különbség a lejtmenet elején 17 másodpercre apadt. Szédületes szerpentineken száguldoztak a kerékpárosok a kétes minőségű útburkolaton, Chris Harper, Matteo Jorgenson és Tom Pidcock el is esett egy-egy kanyarban. Carapaz viszont szépen szelte az íveket, a következő hegymenetet már 1:06 perces előnnyel kezdhette meg.

Tizenöt kilométer maradt hátra, amikor Pogacar úgy érezte, eljött az ő ideje. A sárga trikós hatalmas sebességváltására senki sem tudott reagálni, rohamosan közelített Carapazra. Hétszáz méter alatt ledolgozta a különbséget, majd simán faképnél hagyta az ecuadori bringást, akit később Vingegaard-ék csoportja is lehagyott. A dán ugyanitt két éve visszazárkózott a szlovénra, igyekezett is nagyobb tempót diktálni, ami Remco Evenepoelnak esett a legrosszabbul.

Az utolsó hegymenetben Pogacar tovább növelte előnyét, Vingegaard vicsorított elöl, nem tűnt úgy, hogy ezúttal képes lehet a felzárkózásra. A hegytetőn már 42 másodperc választotta el a két kiválóságot, a lejtmenet viszont óriási figyelmet igényelt a szűk és rossz erdei úton.

A befutó előtt azért Pogacar hátranézett, nem látott senkit sem közelíteni, de igazi profiként az utolsó métereket is komolyan véve csak a cél után ünnepelt Le Lioranban. Ráadásul Evenepoel magára talált, Vingegaard pedig leszakadt a hajrában, az összetettben már 3:36 percre nőtt a lemaradása a címvédőtől. És még csak a tizedik szakasznál tartunk…

A második helyért viszont még nagy csata lehet.

„Érdekelt bennünket ez a szakasz, emlékeztünk a két évvel ezelőtt történtekre. Fájt most is a vége, nem tudtam, hogy nyerek-e, ugyanis új rádiókat kaptunk, de semmit sem hallottam. Csak annyi járt a fejemben, hogy a célig nyomom. Egyelőre csodálatosan állunk, feküdtek nekünk ezek az emelkedők” – értékelte a versenynapot a győztes szlovén klasszis a célba érkezés után.

Szerdán a Vichy és Nevers közötti 161.3 kilométert tekerik le a kerékpárosok, akikre 1107 méter szintkülönbség vár.

113. TOUR DE FRANCE

10. szakasz (Aurillac–Le Lioran, 166.6 km): 1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 3:58:08 óra, 2. Evenepoel (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 32 másodperc hátrány, 3. Seixas (francia, Decathlon) 34 mp h. Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 36:15:02 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) 3:36 perc h., 3. Evenepoel 4:06 p h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 293 pont, 2. Girmay (eritreai, NSN) 239, 3. Merlier (belga, Soudal Quick-Step) 213. A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Tadej Pogacar 42 pont, 2. Vingegaard 27, 3. Carapaz (ecuadori, EF Education) 19. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Juan Ayuso (spanyol, Lidl-Trek) 36:19:24 óra, 2. Seixas 4 mp h., 3. Del Toro (mexikói, UAE) 14 mp h. A csapatverseny állása: 1. Lidl-Trek 108:43:11 óra, 2. UAE 24:18 p h., 3. Visma 38:51 p h.