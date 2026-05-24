Giro: lefejelte (!) ellenfelét, kizárták az olasz bringást

H. Á.
2026.05.24. 20:45
Zanoncello kifejelte magát a Giróról (Fotó: Getty Images)
kizárás kerékpár Enrico Zanoncello Giro d'Italia
Mint beszámoltunk róla, hatalmas meglepetéssel és a norvég szökevény, Fredrik Dversnes győzelmével zárult Giro d'Italia 15. szakasza, ami után a zsűri a Bardiani csapatának sprintere Enrico Zanoncello azonnali kizárása és megbüntetése mellett döntött.

Történt ugyanis, hogy a 28 éves olasz sprinter, az összetettet vezető Jonas Vingegaard csoportjában haladva készült a sprintre néhány száz méterre a céltól, amikor előbb a Groupama-FDJ egy versenyzőjével ért össze, majd a mellette haladó jaycós Robert Donaldsonnal összeakaszkodott valamin. Ezen vélelmezett sérelmén pedig úgy gondolt elégtételt venni, hogy egyszerűen a kerékpáron ülve lefejelte a mellette tekerő ausztrált, aki földre is került – vitt magával még valakit a Q36.5 csapatából is.

A verseny után néhány órával később aztán jött a hír, hogy a magáról megfeledkező Zanoncellót a zsűri azonnali hatállyal kizárta a versenyből, mellékbüntetésként kapott egy sárga lapot és 1000 svájci frankos pénzbírsággal sújtották. Számára az idei Giro ezzel véget ért, a verseny a hétfői szünnap után kedden folytatódik, és vasárnap ér véget.

 

 

