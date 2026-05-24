Dráma a Girón, kiénekelték a szökevények a sajtot a sprinterek szájából, norvég győzelem

Ha volt szakasz, amit előre be lehetett írni a sprinterek számára, az a vasárnapi 157 kilométeres etap volt, hiszen gyakorlatilag sík, mindössze 612 méter szintkülönbséggel – csupán az egyéni időfutam tartalmazott kevesebb szintet. Vagyis, minden várakozás arról szólt, hogy a sprinterek óriási hajrát rendeznek, a két szakaszt már nyerő Paul Magnier összecsap az első sikerére hajtó Jonathan Milannal, Dylan Groenewegennel és a többiekkel.

Ehhez képest...

Viszonylag nagy pofozkodás zajlott már a szakasz elején is, hogy ki kerüljön be a szökésbe, végül négyen léptek meg a mezőnytől: három olasz Mattia Bais, Martin Marcellusi és Mirco Maestri mellé felugrott negyediként a norvég Fredrik Dversnes is. Még ekkor sem volt előjele annak, ami végül történt, vagyis a szökés három percnél jobban nem tudott ellépni a mezőnytől, ám mire a milánói körpályára beértek, ahol három kört kellett megtenni, már csak két perc volt a különbség. A zsűri aztán az utolsó körre neutralizálta az összetettet, mondván, veszélyes a körpálya a rossz útminőség miatt, vagyis az összetett menők biztonságban tudhatták magukat, csak a szakaszgyőzelem volt a tét.

Az utolsó kilométerekre fordulva még mindig fél perc előnye volt az elöl lévő négyesnek és egyre biztosabbnak látszott, hogy ebből bizony nem lesz mezőnyhajrá, hiába igyekeznek a sprinterek csapatai.

A szökésből végül a hazai drukkerek nagy bánatára a norvég Dversnes volt a legerősebb, Maestrit és Marcellusit jó egy kerékpárral megelőzve megnyerte a szakaszt. Az ötödik helyen Magnier ért célba, s ezzel visszavette a legjobb sprinternek járó ciklámen trikót, míg a neutralizálásnak köszönhetően az összetett állása nem változott.

A Procyclingstats.com adatai szerint egyébként a mostani minden idők legmagasabb átlagsebességű Giro-szakasza volt, 51.391 kilométeres óránkénti sebességgel. A célba érkezés után a mezőnnyel beérők közül többen is jelezték, nem véletlen, hogy nem tudták befogni a szökést, mert a három olasz és egy norvég bringást segítették az előttük haladó tv-s, fotós és egyéb segítő motorosok, autósok. Erre persze a szökésből azon melegében senki nem is reagált, ahogy a szervező RCS Sport sem, ám az biztos, hogy az eset bőven ad muníciót az előttünk álló pihenőnapra.

ÖSSZEFOGLALÓ

KERÉKPÁR

GIRO D'ITALIA

14. SZAKASZ (Voghera–Milánó, 157 km)

1. Fredrik Dversnes (norvég, UNO-X) 3:03:18 óra

2. Mirco Maestri (olasz, Polti VisitMalta) azonos idővel

3. Martin Marcellusi (olasz, Bardiani CSF 7 Saber) azonos idővel

AZ ÖSSZETETT ÉLCSOPORTJA

1. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 59:12:56 óra

2. Afonso Eulálio (portugál, Bahrain Victorious) 2:26 perc hátrány

3. Felix Gall (osztrák, Decathlon CMA CGM) 2:50 perc hátrány

A hétfői pihenőnap után kedden a Bellinzona és Cari közötti 113 kilométer megtétele és hegyi befutó vár a mezőnyre. A kerékpárosok összesen 3469 kilométert tekernek le, amíg jövő hét vasárnap célba érnek Rómában.