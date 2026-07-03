Magyar arany és ezüst a szervátültetettek Európa-bajnokságán

Bizakodóan tekintett a június 21-22. közötti Európa-bajnokságra Mezei Gergő László, aki 2026-tól az Amateurs By TeamUnited Shipping csapatában teker.

„Nagy lehetőségként élem ezt meg. Kiváló társaság és a versenyeken elképesztő, mennyire jól mozog a csapat, mindenki megtalálja a helyét. Hálás vagyok, hogy rátaláltam a közösségre, remélem, a jövő évi felkészülésben még inkább együtt tudunk működni” – fogalmazott még a versenyt megelőzően a bringasport.hu-nak.

Mezei – aki a Magyar Szervátültetettek Szövetségének válogatottjaként utazott ki – kiválóan szerepelt a hétvégén, a 30 kilométeres mezőnyversenyen elsőként ért célba.

„Sikerült megszereznem a Magyar Szervátültetett válogatott első érmét, ami mindjárt arany lett, ezzel az Amateurs By Team United Shipping első Európa Bajnoki címét is egyben” – értékelt Mezei, aki indult az időfutamon is, ott ezüstérmet szerzett.

„Megszámlálhatatlan feltételnek kell összeállnia, hogy az ember megnyerjen egy Eb-t. Az időfutamot még sosem nyertem meg, egy pici hiba, a sok feltétel közül, csak egy hiányzik, és vége, elszállt a versenyed. Aki jól felkészül, az így is eredményt ér el, sajnos verseny közben megint elkezdett ugrálni a láncom, bajlódtam vele kicsit majd sikerült az ideálisnál nagyobb fokozatba váltani, ahol stabil volt. Ezzel tudtam, hogy értékes másodperceket veszítettem, de nem adtam fel, nyomtam tovább, ahogy kell. Végül néhány másodperccel kikapva, ezüstérmet szereztem. Ha arany nincs, legalább humor legyen” – tette hozzá Mezei.

A minimaraton csapatversenyén is magyar siker született, Mezei mellett Zilajh Csaba és dr. Simon Dezső szerepelt.