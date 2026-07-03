Magyar arany és ezüst a szervátültetettek Európa-bajnokságán
Bizakodóan tekintett a június 21-22. közötti Európa-bajnokságra Mezei Gergő László, aki 2026-tól az Amateurs By TeamUnited Shipping csapatában teker.
„Nagy lehetőségként élem ezt meg. Kiváló társaság és a versenyeken elképesztő, mennyire jól mozog a csapat, mindenki megtalálja a helyét. Hálás vagyok, hogy rátaláltam a közösségre, remélem, a jövő évi felkészülésben még inkább együtt tudunk működni” – fogalmazott még a versenyt megelőzően a bringasport.hu-nak.
Mezei – aki a Magyar Szervátültetettek Szövetségének válogatottjaként utazott ki – kiválóan szerepelt a hétvégén, a 30 kilométeres mezőnyversenyen elsőként ért célba.
„Sikerült megszereznem a Magyar Szervátültetett válogatott első érmét, ami mindjárt arany lett, ezzel az Amateurs By Team United Shipping első Európa Bajnoki címét is egyben” – értékelt Mezei, aki indult az időfutamon is, ott ezüstérmet szerzett.
„Megszámlálhatatlan feltételnek kell összeállnia, hogy az ember megnyerjen egy Eb-t. Az időfutamot még sosem nyertem meg, egy pici hiba, a sok feltétel közül, csak egy hiányzik, és vége, elszállt a versenyed. Aki jól felkészül, az így is eredményt ér el, sajnos verseny közben megint elkezdett ugrálni a láncom, bajlódtam vele kicsit majd sikerült az ideálisnál nagyobb fokozatba váltani, ahol stabil volt. Ezzel tudtam, hogy értékes másodperceket veszítettem, de nem adtam fel, nyomtam tovább, ahogy kell. Végül néhány másodperccel kikapva, ezüstérmet szereztem. Ha arany nincs, legalább humor legyen” – tette hozzá Mezei.
A minimaraton csapatversenyén is magyar siker született, Mezei mellett Zilajh Csaba és dr. Simon Dezső szerepelt.
|A magyar transzplantált válogatott 95 érmet szerzett a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európai Játékán és ezzel az igen előkelő 4. helyen végzett az éremtáblán. A 63 magyar sportoló 11 sportágban – asztaliteniszben, atlétikában, bowlingban, dartsban, kerékpárban, pétanque-ban, strandröplabdában, padelben, teniszben, tollaslabdában és úszásban – nevezett. A magyar csapatban 24 nő és 39 férfi versenyzett. A válogatott legfiatalabb tagja a 14 éves, veseátültetett Miskolczi Anna, míg a legidősebb sportoló a 73 éves, szívátültetett Pengő László volt.
A Magyar Szervátültetettek Szövetsége közleménye szerint a küldöttség 48 arany-, 24 ezüst- és 23 bronzérmet gyűjtött, s ezzel a negyedik helyen végzett a 24 nemzet közötti rangsorban. A hét egyik legnagyobb kihívását a rendkívüli hőség jelentette: Hollandiában vörös riasztás lépett életbe, ezért a szervezők a résztvevők biztonsága érdekében több programot töröltek, az atlétikai versenyeket nem is tudták lebonyolítani. A kontinens egyik legfontosabb transzplantációs multisporteseménye az Európai Játékok, amelyre közel hatszáz sportoló érkezett. A versenyeken szerv- és őssejt-transzplantáltak, valamint dialíziskezelés alatt állók vettek részt.
(MTI)