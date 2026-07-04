Tour de France: meglepetésre Vingegaard nyerte a csapatidőfutamot Ganna előtt

Ötvenöt év után csapatidőfutammal kezdődött a Tour de France, akkor Mulhouse városában a nagyszerű Eddy Merckx és a Molteni diadalmaskodott a rajton, ezúttal Barcelonában tekertek a bringások. Az eleinte sík szakasz második felében a Montjuic hegye jelentett kihívást, a célt az olimpiai stadion mellett jelölték ki. A sort a Caja Rural nyitotta, a 23 csapat 184 kerékpárosára 19.6 kilométer várt a katalán nagyváros utcáin a harminc fok körüli hőségben. Elsőként Alex Molenaar ért célba, 22:59 perces idővel – a nyolctagú sor legjobbjának ideje számított, azt kapta meg a teljes csapat.

Bukások és technikai problémák nehezítették a versenyzők helyzetét, Romain Grégoire viszont lendületesen szelte az íveket, ennek köszönhetően az Groupama-FDJ átvette a vezetést (22:28). Az NSN csapata az alapító-tulajdonos Andrés Iniestának – aki ezer szállal kötődik Barcelonához – is bizonyítani akart, ahogyan a spanyol Movistar nyolcasa is kihajtotta magát, ám a nagy igyekezetben néha nem mindig működött megfelelően a kommunikáció, ami időveszteségbe került. Ráadásul a kapitány, Cian Uijtdebroeks nagyon megszenvedte a hőséget, hosszasan locsolták a belga kerékpárost a célba érést követően. „Már az első emelkedő előtt görcsöltem, de amit csak tudtam, beletettem” – mondta később a bringás.

A nyitó etap egyik favoritjaként emlegetett INEOS kifejezetten szervezetten tekert, a második ellenőrzőpontnál 14 másodperces előnnyel vezettek Filippo Gannáék. A nagy tempót nem bírta mindenki, előbb Kévin Vauquelin, majd Egan Bernal szakadt le. A végére a kiváló időfutammenő Ganna maradt egyedül, 21:55 perces idővel átvette a vezetést, majd összecsuklott az aszfalton.

Ezt kellett tehát megdöntenie annak, aki fel akarta venni a sárga trikót. A franciák ígérete, Paul Seixas fél perccel teljesítette lassabban a távot, de nagyon jól tartotta magát a Lidl-Trek is, Juan Ayuso ideiglenesen a második helyre lépett fel. Az időfutam világ- és Európa-bajnok Remco Evenepoel vicsorogva tempózott az utolsó métereken is, de tíz másodperccel elmaradt Ganna idejétől.

Közben a harmadik ellenőrzőpontnál átvette a vezetést a Visma, kezdtek fokozódni az izgalmak. A Girón is kifejezetten jól teljesítő Davide Piganzoli vezetett fel Jonas Vingegaard-nak, a piros sisakos dán pedig bizonyította, mennyire kiváló a formája. 8 másodpercet adott Gannának, így virtuálisan rá került a sárga…

…ám az UAE még hátra volt. Isaac del Toro hozta a címvédő Tadej Pogacart, a két sztár beforgott egymásnak, és bármennyire igyekezett a szlovén címvédő, 12 másodperccel elmaradt dán ellenfelétől.

„Tökéletesen kezdtünk, a csapattársaim nagyszerűen dolgoztak, mindent kiadtunk magunkból, ez szakaszgyőzelmet és sárga trikót ért. Néhány nehéz év után először viselhetem, jó érzés újra felvenni. Minden a tervek szerint alakult, azért vagyok itt, hogy a lehető legjobban szerepeljek összetettben, már kicsi előnyt kiépítettünk, de hosszú még a Tour” – fogalmazott a célba érés után Jonas Vingegaard, aki 2023 júliusa óta először vehette fel a sárga trikót, míg Pogacar pöttyösbe öltözhetett, mivel az emelkedőkön ő teljesített a legjobban.

113. TOUR DE FRANCE

1. SZAKASZ (Barcelona–Barcelona, 19.6 km)

Csapatidőfutam: 1. Visma 21:47 perc, 2. Ineos 8 másodperc hátrány, 3. UAE 12 másodperc hátrány

Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Jonas Vingegaard (dán, Visma) 21:47 perc, 2. Ganna (olasz, Ineos) 8 másodperc hátrány, 3. Pogacar (szlovén, UAE) 12 másodperc hátrány

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Egan Bernal (kolumbiai, Ineos)

A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Tadej Pogacar

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Juan Ayuso (spanyol, Lidl-Trek) 22:03 perc, 2. Del Toro (mexikói, UAE) 10másodperc hátrány, 2. Piganzoli (olasz, Visma) 12 másodperc hátrány

Vasárnap Tarragonában kezdődik a második szakasz, amely 168.5 kilométer és 2500 méter szintemelkedés vár a bringásokra, majd ismét Barcelonában zárul. A mezőny összesen 3320.7 kilométert teljesít, amíg július 26-án célba ér a párizsi Champs-Elysées-n.