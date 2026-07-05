Wimbledon: kizárták az ütőjét dobáló németet a női juniortornáról

A 15 éves játékos az első szettet 6:0-ra elvesztette a román Maria Valentina Pop ellen, majd a második szett 5:5-re állt, amikor egy elrontott fonákot követően Wobker dühében a földhöz vágta az ütőjét, amely a gyepről a közönség soraiba pattant a 11-es pályán. Azt nem tudni, hogy eltalált-e valakit, mindenesetre a nézők visszaadták neki az ütőt.

A mérkőzésvezető hosszas mérlegelés és egyeztetés után bejelentette, hogy sportszerűtlen viselkedésért lelépteti a német teniszezőt.

Mivel a junioroknál nincs pénzdíj, Wobker nem kapott pénzbüntetést.