Nemzeti Sportrádió

Wimbledon: kizárták az ütőjét dobáló németet a női juniortornáról

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.05. 19:14
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Viktor GeorgIllusztráció: Getty Images
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kizárás Wimbledon junior tenisz
Ütődobálásért kizárták a wimbledoni teniszbajnokság női juniorversenyéből a német Ida Wobkert.

A 15 éves játékos az első szettet 6:0-ra elvesztette a román Maria Valentina Pop ellen, majd a második szett 5:5-re állt, amikor egy elrontott fonákot követően Wobker dühében a földhöz vágta az ütőjét, amely a gyepről a közönség soraiba pattant a 11-es pályán. Azt nem tudni, hogy eltalált-e valakit, mindenesetre a nézők visszaadták neki az ütőt.

A mérkőzésvezető hosszas mérlegelés és egyeztetés után bejelentette, hogy sportszerűtlen viselkedésért lelépteti a német teniszezőt.

Mivel a junioroknál nincs pénzdíj, Wobker nem kapott pénzbüntetést.

 

kizárás Wimbledon junior tenisz
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