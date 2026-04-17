Kerékpár: Valter Attila 38. a Brabantse Pijlen

A Beersel és Overijse közötti 162 kilométeres megméretésen először tekert csapattársként a Bahrain-Victoriousban az olimpiai negyedik helyezett Valter és Feldhoffer Bálint.

A közel-keleti istálló utánpótlásgárdáját erősítő Feldhoffer, akinek február elején eltört a kulcscsontja, 55 kilométerrel a cél előtt még benne volt egy támadás előkészítésében csapattársaival, majd két kilométerrel később leszakadt az esélyesek csoportjáról, a procyclingstats szakportál adatai alapján nem fejezte be a versenyt.

Valter végig jól helyezkedett a mezőnyben, amely az utolsó kilométerhez közelítve érte utol az addig elöl tekerő, hatfős csoportot. Így mezőnyhajrá döntött az elsőségről: a dán Anders Foldager diadalmaskodott, Valter pedig a győztestől kilenc másodperccel elmaradva a 38. pozícióban tekert a célba. A két magyar bringás legjobb helyen záró csapattársa, az olasz Edoardo Zambanini 11. lett.