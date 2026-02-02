Pályakerékpáros Eb: Lovassy nem jutott tovább 1 kilométeren
Lovassy Rómeó a 18. időt tekerte, ezzel nem jutott tovább egy kilométeren a konyai pályakerékpáros Európa-bajnokság hétfői versenynapján.
A magyar sprinter – a kontinensviadal eredményközlő oldala alapján – 1:01.383 perces időt ment, ami 58.648 km/órás átlagot jelent, ezzel a 25 induló közül hét riválisát megelőzve 18. lett.
A nyolcadik, még továbbjutást érő helyhez 59.613 másodperc alatt kellett teljesíteni az ezer métert.
Az esti programban nem lesz magyar érdekeltségű versenyszám.
(MTI)
