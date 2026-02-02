Nemzeti Sportrádió

Pályakerékpáros Eb: Lovassy nem jutott tovább 1 kilométeren

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.02.02. 15:03
null
Lovassy Rómeó (Fotó: Getty Images)
Címkék
kerékpár Lovassy Patrik Rómeó pályakerékpáros Eb
Lovassy Rómeó a 18. időt tekerte, ezzel nem jutott tovább egy kilométeren a konyai pályakerékpáros Európa-bajnokság hétfői versenynapján.

A magyar sprinter – a kontinensviadal eredményközlő oldala alapján – 1:01.383 perces időt ment, ami 58.648 km/órás átlagot jelent, ezzel a 25 induló közül hét riválisát megelőzve 18. lett.

A nyolcadik, még továbbjutást érő helyhez 59.613 másodperc alatt kellett teljesíteni az ezer métert.

Az esti programban nem lesz magyar érdekeltségű versenyszám.

(MTI)

 

kerékpár Lovassy Patrik Rómeó pályakerékpáros Eb
Legfrissebb hírek

Drijver Bertold 12. a kieséses versenyben a pályakerékpáros Eb-n

Kerékpár
20 órája

Kerékpár: megszületett az MBH Bank csapatának első győzelme

Kerékpár
2026.01.25. 15:54

Kerékpár: 2027-ben már a Girón is indulna az MBH

Kerékpár
2026.01.23. 23:30

Feldhoffer Bálint a Bahrain Victorious World Tour-csapatával kezdi az idényt

Kerékpár
2026.01.22. 16:17

Magyar Kerékpáros-szövetség: új, profi kategóriát teremthet a KRESZ-tervezet

Kerékpár
2026.01.20. 10:38

Bemutatták a jövő évi férfi és női Tour de France brit szakaszait

Kerékpár
2026.01.15. 20:10

Autoimmun betegség miatt egy-két hónapig nem kerékpározhat az időfutambajnok Pelikán János

Kerékpár
2026.01.15. 17:54

Visszavonult Valter Attila korábbi csapattársa, a Giro tavalyi győztese

Kerékpár
2026.01.07. 15:07
Ezek is érdekelhetik