Pályakerékpáros Eb: Lovassy nem jutott tovább 1 kilométeren

A magyar sprinter – a kontinensviadal eredményközlő oldala alapján – 1:01.383 perces időt ment, ami 58.648 km/órás átlagot jelent, ezzel a 25 induló közül hét riválisát megelőzve 18. lett.

A nyolcadik, még továbbjutást érő helyhez 59.613 másodperc alatt kellett teljesíteni az ezer métert.

Az esti programban nem lesz magyar érdekeltségű versenyszám.

(MTI)