Az MBH Bank csapata is indul a Strade Bianchén március elején

A 20. Strade Bianchét március 7-én rendezik majd és a klasszikus egynapos versenyekkel, a „Monumentumokkal" egy lapon emlegetett verseny története során először fordul elő, hogy egy magyar csapat is ott lesz a sienai rajtnál. Az idei évtől magyar bejegyzésű, ráadásul a második vonalnak számító proteamek közé besorolt MBH Bank CSB neve is szerepel ugyanis a viadal hivatalos honlapján az idén induló gárdák között. Ez részben talán annak is köszönhető, hogy tavaly és a korábbi években még olasz zászló alatt versenyzett, s a csapat vezetőségében ma is túlnyomórészt olasz szakemberek kapnak szerepet.

Ugyanakkor a Nemzeti Sport megtudta, az MBH elsősorban a magyar kerékpárosait indítja az idei, 201 kilométer hosszú versenyen; bár hivatalosan még nincs meg, hogy pontosan kik képviselik majd az istállót, jó esély van rá, hogy megdől az eddigi magyaros részvételi csúcs. Négy éve Valter Attila, aki egy negyedik (2022) és egy ötödik (2023) helyével, valamint négy indulásával a legeredményesebb magyar, valamint Fetter Erik és Dina Márton is elindult – előbbi 47. lett, utóbbi nem ért célba. Rajtuk kívül még Peák Barna (2021-ben), valamint elsőként Szeghalmi Bálint (2011-ben) szerepelt pályafutása során a Stradén. Szeghalmi mára már bőven visszavonult – jelenleg az országúti versenyeket közvetítő Eurosport szakkommentátora. Peáknak és Dinának viszont valószínűleg lesz lehetősége szereplései számát gyarapítani, hiszen ők jelenleg is az MBH kerékpárosai – ahogy Makrai Bálint, Takács Zsombor és Valent Márk is.

Mindez tehát azt jelenti, hogy a karrierje ötödik, új csapatával, a Bahrein Victoriousszal viszont első Strade Bianchéjára készülő Valter Attilával együtt akár hat magyar kerékpárosnak is szurkolhatunk a március 7-i versenyen.