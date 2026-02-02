Eisenkrammer Károly: Megkaphattuk volna a worldtour-minősítést

– A tavalyi Tour de Hongrie előtt említette, amennyiben lesz hazai bejegyzésű proteam, a Magyar körverseny is szintet léphet. Előbbi azóta megvalósult, így adódik a kérdés: nekiveselkednek a legmagasabb kategóriájú, worldtour-minősítés megszerzésének?

– Messzebbről kezdeném. Alapvetően az, hogy egy európai kerékpárverseny worldtour-státust kapjon, szinte a lehetetlen kategóriába tartozik – válaszolta Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője, korábbi olimpikon országúti kerékpáros. – A naptár sűrűségét elnézve az utóbbi tíz-húsz évben akkor került sor ilyen minősítés megszerzésére, ha valahol a Távol-Keleten valamelyik verseny szervezője a zsebébe nyúlt és megvásárolta. Kelet-Európa helyzete ettől némiképp eltér, az elmúlt egy-két évben erősödött fel az a szándék a Nemzetközi Kerékpárosszövetségben, hogy szeretné megtörni a belga–francia–olasz hangsúlyt, és eljuttatná az elit mezőnyt olyan régióba is, ahol korábban nem rendeztek ilyen szintű futamot. Ezeken a világ legjobb csapatainak kötelező elindulniuk. Az UCI korábban jelezte nekünk, hogy a miénk sikeres, dinamikusan fejlődő, szakmailag a worldtour szintjét elérő verseny, így sikerrel pályázhatnánk. A státust három évre lehet megszerezni, éppen 2026-ban nyílt volna rá lehetőség…

– Megpróbálták?

– 2025 februárjában megtudtuk, hogy az MBH BANK Csb Telecom Fort szeretne proteam-kategóriába előlépni – ez a másodvonalat jelenti, ilyen magas szinten korábban magyar csapat még nem járt –, egyeztettünk is erről a csapatot képviselő Bebtó Zoltánnal. Erre a hírre reagáltunk a szervezőbizottsággal, és azt mondtuk, ez az a pillanat, amikor meg kell próbálni élni az UCI által kínált lehetőséggel. Más sportághoz hasonlítva: bizonyára klassz Formula–3-as autóversenyt rendezni, de ha lehetne F1-es futamot is, akkor nem hinném, hogy sokáig gondolkodnánk… Megvizsgáltuk a számokat, és arra jutottunk, hogy lényegében az állami forrás emelése nélkül, a média szempontjából jelentősebb érdeklődéssel kalkulálva, a szponzori és a médiaköltségek, valamint bevételek átcsoportosításával megszerezhetnénk a worldtour-státust. Úgy, hogy egy forintjába sem került volna az országnak.

Mark Cavendish sprinterlegenda két éve Kazincbarcikán nyert szakaszt (Fotó: TDH.hu/Vanik Zoltán)

– Azt megvizsgálták, mi történne így a magyar csapatokkal? 2025-ben ugyanis négy hazai, kontinentális szintű együttes állhatott rajthoz a hazai viadalon.

– Igen, ugyanis worldtour-versenyen kontinentális bejegyzésű csapatok nem indulhatnak. Ilyenből tavaly négy is volt Magyarországon, a már említett MBH szintlépése mellett sajnos a Karcag és az Epronex az év végére megszűnt. Így a Team United Shipping maradt egyedül ebben a kategóriában, Kummer Zoltán tulajdonos rendkívül korrekt módon azt mondta, hogy bár ez a csapata szempontjából hátrányos lenne, de mégis támogatja, hiszen ez óriási lehetőség a magyar kerékpársportnak. Nem mellékesen a válogatott színeiben a legjobb magyar versenyzők ugyanúgy indulhatnak. Azonban fontos tudni, hogy mi, szervezők csak jelezhetjük szándékunkat az UCI-nak, a hivatalos bejelentést a Magyar Kerékpárosszövetség teheti meg. Az ő szűrőjén viszont nem ment át a kezdeményezés.

– Mivel indokolta ezt a szövetség?

– Azzal, hogy sérülne a magyar kontinentális csapatok érdeke. Ezt bizonyos szempontból vitathatónak tartjuk, nézzük meg, mennyi magyar versenyző indult ezekben a csapatokban tavaly a Tour de Hongrie-n. Nyilván nem mindenki hazai kerékpáros, hiszen a csapatok eredményességet tartották szem előtt, és külföldi versenyzőket is igazoltak. Egy hazai worldtour-versenyen viszont rajthoz állhatna a magyar válogatott, amelyben csak hazai kerékpárosok indulhattak volna. Szóval az állt szemben, hogy tizenöt vagy tizenegy magyar indul, miközben a szakág Formula–1-es viadalát szervezhettük volna meg. Nyilván az országimázs, a bevételek és a médiaérték szempontjából sem mindegy, hogy három vagy tizenhárom millióan néznék a szakaszokat. Szóval nemcsak a magyar kerékpársportnak, az egész országnak is érdeke lett volna egy worldtour-verseny. Majd talán három év múlva ismét kinyílik az ajtó…

– Csalódott?

– Nyilván akkor bosszantott bennünket, és valamennyire most is, amikor már tudjuk, hogy tavaly év végére két hazai kontinentális csapat is megszűnt. Furcsa döntés volt, de a kerékpársportban sok furcsaság történik… Mindenesetre készülünk 2029-re.

2017-ben Peák Barnabás (balra) és Daniel Jaramillo mellett az ifjú Tadej Pogacar állhatott a dobogóra (Fotó: MTI/Kallos Bea)

– Befolyásolták a történtek azt, hogy miként készülnek az idei TdH-ra?

– Eddig is pro-szintűek voltunk, úgy megyünk tovább, mintha mi sem történt volna. Már nem hangzik el az értekezleteken, mi lett volna, ha worldtour-versenyre készülnénk. Ugyanakkor nyilván másképpen zajlanának az egyeztetések, ha a gyulai csapatbemutatón a vár lábánál a teljes worldtour-mezőny felsorakozott volna.

– Egyelőre ez, a gyulai nagyrajt ismert egyedül az idei TdH-val kapcsolatban. Mi lesz az idei verseny különlegessége?

– Február harmadikán mutatjuk be az útvonalat, de előzetesen elmondható, hogy a sprintersztárok viadala lesz az idei Magyar körverseny, több szakaszon is lehetőségük lesz megmutatni, mit tudnak. A világ legjobbjai versengenek majd ezúttal is az országútjainkon. Olykor eljátszunk azzal a gondolattal, hogy a határt is átlépnénk, de ez nagyon költséges és bonyolult lépés lenne. A mi versenyünk nagy port ver fel, óriási hatósági egyeztetések szükségesek, amelyek Magyarországon sem könnyűek, a határon túl pedig rengeteg olyan kérdést vetne fel, amelyre nem is sejtjük a választ.

– Sorra jelentik be a csapatokat, köztük azért vannak worldteam-szintűek, mint az NSN vagy az Astana. Tőlük milyen visszajelzéseket kapnak?

– Nyilván jólesik mindannyiunknak, amikor azt mondják, hogy jönnek jövőre is „Európa legjobban megszervezett kerékpárversenyére” – úgy, hogy a Giro d’Italián és Tour de France-on is járnak. Amikor a következő évben megérkezik a nevezésük, látszik, hogy ezek nem üres szavak a sportigazgatók szájából. Pedig a csapatok székhelyéhez közelebb is lenne ilyen szintű verseny, amelyen lehetne hasonló mennyiségű világranglistapontot gyűjteni, de veszik a fáradságot és eljönnek Magyarországra.

Valter Attila 2020-ban nagyszerű teljesítménnyel nyerte meg a kékestetői etapot és a körverseny összetetjét is (Fotó: MTI/Komka Péter)

A Tour de Hongrie elmaradt szintlépésével kapcsolatban megkerestük a Magyar Kerékpáros-szövetséget is.

„Kevesen tudják, pedig érdemes lenne beszélni arról, hogy a Magyar körverseny egy közpénzekből finanszírozott rendezvény, amelyre jóval több adóforintot költ az ország, mint a teljes hazai kerékpársportra összesen – fogalmazott a Nemzeti Sportnak Schneller Domonkos elnök. – A verseny irányító testületében két szavazati joggal bíró szervezet foglal helyet: a jogtulajdonos Magyar Kerékpáros-szövetség, valamint a versenyt közpénzből finanszírozó Nemzeti Rendezvényszervezési Ügynökség. Ehhez a havonta ülésező, a Magyar körverseny kapcsán a legfontosabb döntések meghozatalára jogosult testülethez sem a world tour ötletet, sem annak bármilyen pénzügyi, szakmai alátámasztását nem nyújtotta be senki, így erről az akcióról nemhogy nem döntöttünk, de az ötletről is csak kerülőúton, a Nemzetközi Kerékpáros-szövetségtől értesültünk.”

A hazai szövetség vezetője szerint mindez a szabályok megkerülését jelenti. A szabálytalanságot ráadásul a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) jelezte, ami Schneller szerint ”meglehetősen kellemetlen”.

„A »kalóz akcióknak« egy pontos szabályok mentén működő sportág esetében nincs helyük. Ennél súlyosabb, hogy valamennyi akkori hazai csapat vezetőjét én hívtam fel, és kérdeztem meg: hallottak-e róla, illetve egyetértenek-e ezzel az ötlettel? Finoman szólva sem voltak elragadtatva.”

Schneller hangsúlyozta, idén is várhatóan tizenöt hazai kerékpáros méretheti meg magát a TdH-n.

„Tény, hogy Magyarország egyik legnépszerűbb csapata, a Team United Shipping nem állhatna rajthoz az idei Tour de Hongrie-n, ha a szövetség elnöksége nem lett volna észnél. Tavaly tizenöt magyar versenyző vett részt a Magyar körön, idén a válogatottal együtt várhatóan körülbelül ugyanennyien indulnak. Ha viszont idén már a world tour ligában lenne a verseny, a magyar versenyzőknek jó, ha a harmada tudna tekerni a májusi viadalon. A Tour de Hongrie fontos, de nem szabad összekeverni a hazai kerékpársport érdekeivel. Én személyesen biztos az vagyok, de talán az egész hazai kerékpársport nagyon hálás kell, hogy legyen az MKSZ elnökségének: Törzsök Zsoltnak, Bebtó Zoltánnak, Kovács Bélának és a többieknek, amiért észnél voltak, és az egyéni érdekkel szemben a magyar kerékpársport jövőjét tartották szem előtt.”

Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke (Fotó: Árvai Károly)

Az elnök vitatja azt az állítást is, hogy ugyanannyiba kerülne egy world tour, mint egy pro kategóriás verseny.

„Egy world tour és egy pro kategóriás kerékpárcsapat költségvetése között tíz-tizenötszörös a különbség. Még ha a két eltérő kategóriás verseny között ekkora különbség talán nincs is, de ahogy egy vizes világbajnokság sem annyiba kerül, mint egy úszó Európa-bajnokság, illetve a Formula–3 futam rendezése sem annyi, mint az F1-esé, úgy természetesen a world tour verseny is jóval több pénzt emésztene fel a pro-kategóriás versenyhez képest. A Tour de Hongrie és a hazai kerékpársport napi valósága között így is túl nagy már a szakadék – az MKSZ-től ennek a csökkentését, nem pedig a növelését várják a tagszervezetek, sportklubok, egyesületek. Nekünk az utánpótlás nevelés finanszírozására, nem pedig évi egy költséges megaeseményre kell a véges erőforrásainkat fordítani.”

Bebtó Zoltán, a szövetség elnökségi tagja és az MBH Bank–Csb–Telecom Fort csapatának szakmai igazgatója lapunknak jelezte, arról korábban egyeztetett Eisenkrammer Károllyal, hogy az MBH 2026-ra szintet lép, azonban mint elnökségi tag, nem támogatja a world tour minősítés megszerzését abban az esetben, ha a többi magyar csapatot hátrányosan érinti.