Szalontay az országos csúcsa után az első fordulóban búcsúzott sprintben a pályakerékpáros Eb-n

A 35 főt felvonultató mezőnyben Csengői 10.177 másodperces ideje a 33. helyre volt elég. Szalontay viszont 9.517 másodperc alatt teljesítette a kétszáz métert, ezzel a 12. pozícióban zárta a kvalifikációt és kiharcolta helyét az első fordulóban. Egyúttal – amint azt a sprinterek munkáját segítő Lovassy Krisztián megerősítette az MTI-nek – a saját, 2019-ben tekert 9.561 másodperces országos rekordját adta át a múltnak.

Az első kieséses körben Maximilian Dörnbach volt az ellenfele, aki tavaly keirinben és egy kilométeren is Eb-ezüstérmes volt. Az egymás elleni párharcban 76 ezredmásodperccel a német bizonyult jobbnak, így ő jutott be a legjobb 16 közé.

(MTI)