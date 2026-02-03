Nemzeti Sportrádió

Szalontay az országos csúcsa után az első fordulóban búcsúzott sprintben a pályakerékpáros Eb-n

2026.02.03. 13:49
Szalontay Sándor (Fotó: Kőbányai BringAréna/Facebook, archív)
Csengő Bálint számára a selejtező, míg az országos csúcsot javító Szalontay Sándornak az első forduló jelentette a végállomást a konyai pályakerékpáros Európa-bajnokság keddi versenynapján.

 

A 35 főt felvonultató mezőnyben Csengői 10.177 másodperces ideje a 33. helyre volt elég. Szalontay viszont 9.517 másodperc alatt teljesítette a kétszáz métert, ezzel a 12. pozícióban zárta a kvalifikációt és kiharcolta helyét az első fordulóban. Egyúttal – amint azt a sprinterek munkáját segítő Lovassy Krisztián megerősítette az MTI-nek – a saját, 2019-ben tekert 9.561 másodperces országos rekordját adta át a múltnak.

Az első kieséses körben Maximilian Dörnbach volt az ellenfele, aki tavaly keirinben és egy kilométeren is Eb-ezüstérmes volt. Az egymás elleni párharcban 76 ezredmásodperccel a német bizonyult jobbnak, így ő jutott be a legjobb 16 közé.

(MTI)

 

