Versenyigazgatóként folytatja a Tour de France korábbi győztese

„Ez a csapat az első naptól fogva az otthonom volt. Természetesnek tartom, hogy betöltöm ezt a szerepet, annyit tanultam a körülöttem lévő emberektől, a többi versenyzőtől és a stábtól, és most a múltbeli sikereinkre alapozva tovább szeretném építeni a jövőt” – mondta a 39 éves walesi ex-bringás.

A 2018-as Touron diadalmaskodó Geraint Thomas gyakorlatilag a teljes profi pályafutását a korábban Team Sky, illetve Team Ineos néven futó, World Tour-alakulatnál töltötte.

Emellett 2016-ban megnyerte a Párizs-Nizzát, 2018-ban a Critérium du Dauphinét, 2021-ben a romandiai, 2022-ben a svájci, 2011-ben és 2014-ben a bajor körversenyt. Még kétszer állt dobogón a Touron, és a 2023-as Giro d'Italiát csak az utolsó előtti, időfutam szakaszon veszítette el, és lett második a szlovén Primoz Roglic mögött.

Az Ineos a 2021-es Giro megnyerése óta nem diadalmaskodott nagy, háromhetes viadalon, s most Thomas kinevezésével bíznak abban, hogy ez a sorozat megszakad.

„Geraint megtestesíti, mit jelent grenadiersosnak lenni. Pályafutása során az elit teljesítmény éltette. Mindig nagyon ambiciózus célokat tűzött ki maga elé, és mindig el is érte azokat” – mondta Dave Brailsford csapatfőnök. „Tudja, miként kell fejlődni, hogy lehet kezelni az élsport hullámhegyeit és -völgyeit, mostantól pedig megosztja ezeket a tapasztalatokat másokkal.”

Thomas nemcsak országúton, hanem pályán is szép sikereket ért el: kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok csapatüldöző számban.