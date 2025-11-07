Megszűnik a 2016-ban alakult magyar-osztrák kerékpároscsapat

A 2016-ban alapított csapat a 2023-as idény óta működött kontinentális istállóként, ez a harmadik szint a Nemzetközi Kerékpáros-szövetségnél (UCI), és ebben a kategóriában idén három magyar csapat szerepelt.

Amint a Tour de Hongrie közösségi oldala kiemelte, az Epronex öt alkalommal vett részt a magyar körversenyen, 2023 óta kihagyhatatlan tagja volt a mezőnynek. Versenyzői Rózsa Balázs és Istlstekker Zsolt révén több alkalommal is viselték a legjobb magyarnak járó fehér trikót.